Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

El Pingoneo Fest y el Irish Fleadh refuerzan las opciones culturales de Cáceres

Dos propuestas gratuitas para disfrutar de la cultura local e internacional este fin de semana en la ciudad

Cartel del Pingoneo Fest.

Cartel del Pingoneo Fest. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Arte joven, música en directo y creatividad.

Nace el Pingoneo Fest

Este 19 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, llega al Espacio Belleartes el primer Pingoneo Fest, un nuevo evento que celebra el talento joven y la energía creativa de Extremadura con música en directo, arte y mucho buen rollo. El cartel musical incluye actuaciones de Supernova, KMKR, Belero, y los DJ sets de Mala Sangre y UHT DJs. Además, el arte visual estará muy presente con exposiciones de Borja Romero, Jero Evia y Christian Baker. Con entrada libre y un ambiente vibrante, el festival se presenta como una cita imperdible para descubrir que en la región sí que hay "ná"… ¡y de sobra!

Noticias relacionadas y más

Taller-concierto bilingüe para familias en el 'Cáceres Irish Fleadh'

El festival ha anunciado una de sus actividades más especiales, un taller-concierto bilingüe para niños y familias a cargo del emblemático grupo irlandés 'The Armagh Rhymers'. La cita será el sábado 20 de septiembre a las 12.00 horas en el Foro de los Balbos, donde el público podrá disfrutar de una experiencia interactiva con música tradicional, cuentos, danza y coloridos personajes enmascarados. Los Rhymers ofrecerán un recorrido participativo por el folclore y la mitología irlandesa. Esta propuesta, pensada para entretener y educar, se enmarca dentro de la programación del festival que celebra los lazos culturales entre Cáceres e Irlanda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
  2. Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
  3. Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
  4. Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
  5. Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
  6. Una reyerta por los cables de fibra óptica en Aldea Moret de Cáceres termina con seis detenidos
  7. La Comercial de Cáceres abrió sus puertas cerca del Gran Teatro
  8. Drama en Monroy por un incendio forestal: 'Se han quemado mis mejores olivos, los que heredé de mi abuelo

El Pingoneo Fest y el Irish Fleadh refuerzan las opciones culturales de Cáceres

El Pingoneo Fest y el Irish Fleadh refuerzan las opciones culturales de Cáceres

El nuevo jefe de la Policía Local de Cáceres genera fricción entre PP y Vox

El nuevo jefe de la Policía Local de Cáceres genera fricción entre PP y Vox

El Madruelo redacta los pliegos para contratar la obra de su gran museo

El Madruelo redacta los pliegos para contratar la obra de su gran museo

Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres

Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres

Una decena de testigos declaran en el juicio de un acusado de maltrato en Cáceres

Una decena de testigos declaran en el juicio de un acusado de maltrato en Cáceres

Un viaje al corazón de Hernán Cortés desde Cáceres

Un viaje al corazón de Hernán Cortés desde Cáceres

Agustina López, residente en Aldea Moret: “El Bloque B está que se cae; lleno de okupas”

Agustina López, residente en Aldea Moret: “El Bloque B está que se cae; lleno de okupas”

Cáceres, top 2 de provincias más activas sexualmente: "Ocho relaciones al mes"

Cáceres, top 2 de provincias más activas sexualmente: "Ocho relaciones al mes"
Tracking Pixel Contents