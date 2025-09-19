El Pingoneo Fest y el Irish Fleadh refuerzan las opciones culturales de Cáceres

Arte joven, música en directo y creatividad.

Nace el Pingoneo Fest

Este 19 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, llega al Espacio Belleartes el primer Pingoneo Fest, un nuevo evento que celebra el talento joven y la energía creativa de Extremadura con música en directo, arte y mucho buen rollo. El cartel musical incluye actuaciones de Supernova, KMKR, Belero, y los DJ sets de Mala Sangre y UHT DJs. Además, el arte visual estará muy presente con exposiciones de Borja Romero, Jero Evia y Christian Baker. Con entrada libre y un ambiente vibrante, el festival se presenta como una cita imperdible para descubrir que en la región sí que hay "ná"… ¡y de sobra!

Taller-concierto bilingüe para familias en el 'Cáceres Irish Fleadh'

El festival ha anunciado una de sus actividades más especiales, un taller-concierto bilingüe para niños y familias a cargo del emblemático grupo irlandés 'The Armagh Rhymers'. La cita será el sábado 20 de septiembre a las 12.00 horas en el Foro de los Balbos, donde el público podrá disfrutar de una experiencia interactiva con música tradicional, cuentos, danza y coloridos personajes enmascarados. Los Rhymers ofrecerán un recorrido participativo por el folclore y la mitología irlandesa. Esta propuesta, pensada para entretener y educar, se enmarca dentro de la programación del festival que celebra los lazos culturales entre Cáceres e Irlanda.