Suceso en la avenida Héroes de Baler
Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres
Un hombre trasladaba al pequeño al hospital cogido en brazos mientras conducía. Los agentes le hicieron maniobras para abrir las vías respiratorias
Un suceso que pudo ser trágico ha concluido con final feliz. En la tarde del pasado martes, una patrulla de la Policía Nacional estaba en la avenida Héroes de Baler y divisó a un vehículo que iba a una velocidad elevada. El conductor llevaba a un menor de tres años cogido en brazos mientras conducía. Estaba inconsciente y sin respiración. Rápidamente, al ver el coche acudió al encuentro de los agentes para solicitarles su ayuda porque el pequeño se estaba asfixiando.
Maniobras
Los dos policías comenzaron a realizar maniobras para intentar salvarle la vida al niño, abriéndole las vías respiratorias. Tras varios intentos, llevaron al niño en el coche patrulla a toda velocidad hasta el hospital Universitario cacereño, donde le atendieron los médicos y lograron estabilizarlo.
Labor pública
Gracias a la labor de los servicios públicos, primero de los agentes de Policía Nacional, y después de los sanitarios del complejo hospitalario, se pudo evitar una desgracia. Los médicos aseguraron que, si no hubiera sido por la actuación de los agentes, no habría sido posible salvar al pequeño en el hospital.
Sin evolución
Este diario trató de contactar con el Servicio Extremeño de Salud para confirmar la evolución del niño, pero al ser menor de edad, no pudieron informar de su estado.
Más actuaciones
La Policía Nacional ha realizado varias actuaciones en las últimas semanas en Cáceres. La última fue la detención de dos personas en el barrio de El Junquillo por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, ya que tenían en su domicilio un «supermercado de la droga», donde se intervinieron diversas cantidades de cocaína, hachís y MDMA.
