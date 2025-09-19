Susto en el paseo de Cánovas de Cáceres: un hombre se desploma en mitad de la calzada

Un hombre de mediana edad se ha desplomado en el medio de la calzada de la avenida de España, a la altura de la Casa de los Picos, en el paseo de Cánovas de Cáceres. El suceso ha generado un gran susto entre los viandantes, que rápidamente se percataron de la presencia de un hombre en el trazado, y que los coches lo esquivaban para no atropellarlo.

Rápidamente, entre varias personas lograron cortar el tránsito de vehículos por la avenida y le prestaron auxilio. En un principio, parecía estar inconsciente, pero no era así. Se dio aviso al Centro de Emergencias 112 y rápidamente llegaron agentes de la policía local.

La policía local atiende al hombre que se ha desplomado en Cánovas. / Ángel García Collado

Algunos testigos que estaban presentes descartaron que se tratase de un atropello y aseguraron a este diario que “había sido él mismo quien se había tirado al suelo. Después de un rato, se levantó y se volvió a tumbar”. La ambulancia le prestó atención sanitaria.