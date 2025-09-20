El aeródromo de Cáceres, pendiente del estudio de compatibilidad del espacio aéreo

El aeródromo de Cáceres, una infraestructura fundamental para la ciudad y que viene siendo demandada desde hace décadas, no avanza al ritmo que las instituciones deseaban. Cuando el proyecto fue presentado el pasado mes de marzo, se anunció que la redacción de la construcción del recinto se licitaría durante los meses de verano por un importe de 225.000 euros, pero el proceso se ha ido retrasando y aún no se ha publicado el concurso. Según cuentan desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, en estos momentos se está preparando el expediente de licitación, teniendo en cuenta todas las circunstancias necesarias y las necesidades.

Trámites

Paralelamente, se está tramitando otro documento imprescindible para la apertura del aeródromo de Cáceres: la solicitud de compatibilidad del espacio aéreo de la ubicación escogida, que es un terreno de unas 50 hectáreas al oeste de Capellanías, en una zona conocida como Marradas de la Sociedad. De conformidad con la normativa vigente, con carácter previo al establecimiento, modificación y apertura al tráfico aéreo de los aeródromos y helipuertos de competencia de las comunidades autónomas, se requiere este certificado, que lo emite la Dirección General de Aviación Civil con el informe previo de la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes y Movilidad Sostenible.

La documentación debe ser aportada por la Junta y firmada por el director facultativo del proyecto

Documentos

La documentación que, como mínimo, debe formar parte de la solicitud del informe es un escrito de presentación de la comunidad autónoma firmado por el órgano competente, un formulario con el titular, representantes, firma y datos del aeródromo y una memoria firmada por el director facultativo correspondiente. El plazo para su emisión, según aparece en la página web del Ministerio de Transportes, será de seis meses y empezará a computarse desde la fecha en que haya tenido entrada la documentación completa. Transcurrido el plazo se entenderá que tiene carácter favorable sin que se haya emitido el certificado solicitado. Tendrán una vigencia de dos años desde su fecha de emisión.

Ubicación

El futuro aeródromo estará situado a ocho kilómetros de la ciudad de Cáceres y contará con 1,5 kilómetros de distancia con respecto al espacio natural protegido más cercano, lo que evitaría Declaraciones de Impacto Ambiental no favorables como ya ocurrió en 2022 con la ubicación de Los Arenales, que colindaba con una zona ZEPA. También está lo suficientemente lejos de la parte de especial conservación del embalse del Ancho, donde hay especies protegidas.

Carlos Gil

Usos

Estará destinado a la aviación privada, ultraligeros, vuelos turísticos, sanitarios y emergencias. Quedará excluido el uso comercial y el transporte de mercancías por el momento, ya que es un proyecto escalable y existe la posibilidad de ampliar su uso en un futuro si la ciudad lo requiere. Cabe recordar que el plan inicial era sacar el concurso de redacción del proyecto en el segundo trimestre del año, pero se fue retrasando al verano, aunque tampoco se han podido cumplir los plazos. La ejecución tendría un coste de 5,1 millones y estaría construido en cuatro años.

50 hectáreas

Contará con 50 hectáreas de superficie en suelo no urbanizable común. Tendrá cinco hangares pequeños para aeronaves particulares y dos de mayores dimensiones para mantenimiento y actividades aeronáuticas, además de una pista para veleros y zona de aeromodelismo. Por último, contará con viales de acceso, plataforma de estacionamiento de aeronaves, un edificio de usos comunes y un aparcamiento de 2.000 metros cuadrados. Además, dispondrá de acometidas de luz y agua.

La pista principal asfaltada tendrá una longitud de 800 metros y un ancho de 18. La de veleros no estará asfaltada y contará con 805 metros de largo y 30 de ancho. La de aeromodelismo será la más corta (también dispondrá de una marquesina para público).

El estudio lo emite la Dirección General de Aviación Civil. Tiene un plazo de seis meses y una vigencia de dos años

Objetivos

El objetivo es desarrollar actividades de aviación que mejoren la conectividad de la ciudad y favorecer el desarrollo económico y social. Para ello, se llevó a cabo un estudio de implantación que permitió seleccionar la ubicación más adecuada atendiendo a condicionantes geográficos, ambientales y de cercanía con el núcleo urbano.

Motivos

Se escogió este territorio por criterios aeronáuticos y medioambientales, orografía del terreno, ausencia de arbolado, facilidad de acceso, cercanía a la ciudad, uso del suelo, orientación favorable según los vientos dominantes, capacidad para acoger toda la infraestructura y que no hay obstáculos ni edificaciones que afecten.

Nueva variante

También influyó la construcción de la nueva variante de Malpartida de Cáceres, que facilitará un acceso directo a la vía N-521 y a la A-66. Esto incrementerá la comodidad de los desplazamientos y facilitará la implantación de la señalización del recinto mediante cartelería en ambos trazados.

El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, ya señaló en su momento la importancia de este recinto:«Impulsará la cadena de valor económica de la región, generará oportunidades de negocio y consolidará el sector aeronáutico».

Más proyectos

No es el único proyecto para la creación de aeródromos que está en marcha en la provincia. El Aeroclub de Cáceres, tras perder La Cervera en 2019 por Zona ZEPA, está intentando conseguir un espacio en el que volar sus avionetas. Estaba proyectado entre Torremocha y Valdefuentes (a la altura del cruce de Benquerencia) y solo necesita el permiso ambiental de Aesa (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) para poder instalarse allí.

Ya recibieron la compatibilidad de vuelo y tienen listo el proyecto para construir los hangares en los que dejar sus aparatos. El problema es que el documento restante es el más costoso: necesitan más de 700.000 euros para su redacción.

