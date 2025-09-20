Arranca en Cáceres el primer gran homenaje dedicado a Helga de Alvear organizado por su Museo

En la mañana de este sábado, 20 de septiembre, el Museo Helga de Alvear ha dado el pistoletazo de salida al completo programa en homenaje a Helga de Alvear, con un acto privado presentado por la directora del Museo, Sandra Guimarães, y en el que han intervenido Patricia de Alvear, hija de la coleccionista y vicepresidenta del Patronato de la Fundación Helga de Alvear, autoridades como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el Alcalde de Cáceres, Rafael Mateos o la Directora General de Patrimonio y Bellas Artes del Gobierno de España, Ángeles Albert, el ex Presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el Presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Entre las personas que han compartido emotivas palabras en memoria de Helga de Alvear se han encontrado también el hermano de Helga de Alvear, Hansjakob Mueller, la Presidenta del Patronato de la Fundación Reina Sofía y miembro del Patronato de la Fundación Helga de Alvear, Ángeles González-Sinde, el gran amigo de Helga y actual director del proyecto Museu Habitat, Manuel Borja Villel, la Jefa de Conservación del Banco de España y miembro del Patronato de la Fundación Helga de Alvear, Yolanda Romero, la directora de la Feria Internacional ARCO, Maribel López Zambrana, el director de la Galería Helga de Alvear, Alberto Gallardo, la galerista Elba Benítez, los artistas Karin Sander o Ignasi Aballí y los amigos, Toño Pérez y José Polo, del restaurante Atrio.

Homenaje a Helga de Alvear en Cáceres / Cedida

El evento ha reunido a numerosas personalidades del contexto artístico nacional e internacional entre los asistentes, como el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Manuel Segade, y su director del Gabinete Institucional, Carlos Urroz, la responsable de Exposiciones y Conservadora del MACBA, Chu Hiuwai, la directora del CA2M, Tania Pardo, los directores de las galerías Thomas Schulte, Oliva Arauna o José de la Mano y artistas de la talla de Candida Höfer, Cristina Lucas, Prudencio Irazabal, Axel Hütte, Montserrat Soto o Thomas Locher, entre otras muchos otros agentes clave del contexto artístico nacional e internacional.

Entre las numerosas muchas muestras de admiración, agradecimiento y cariño que han expresado los participantes, destacan, por ejemplo, las siguientes:

Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear: “Helga continuará siempre presente como figura referente para las galeristas, mecenas y coleccionistas de las generaciones por venir (…) Su legado nos inspira y nos invita a celebrar muchos futuros posibles. La pasión por el arte de Helga de Alvear estaba incrustada en sus palabras, gestos, actos y presencia, y sigue viva en cada obra de su colección, en cada espacio de su museo”.

Patricia de Alvear, hija de Helga de Alvear y Vicepresidenta del Patronato de la Fundación Helga de Alvear: “Era extraordinaria y tenía un corazón grandísimo. Mi madre cada vez iba a cualquier sitio decía yo tengo un Museo en Cáceres. Estaba súper orgullosa de este sitio y quiero dar las gracias a Sandra porque está llevando a cabo lo que estaba en el corazón de mi madre, que es que el mundo entero disfrute de su Colección”.

Un momento del homenaje en el Helga de Alvear / Cedida

María Guardiola, Presidenta de la Junta de Extremadura: “Su memoria trasciende colores, siglas y banderas. Va más allá de los mapas y las palabras. Helga ya es parte de lo que somos. Un orgullo que escapa de lo cotidiano, que es pleno y universal. Porque todo arte es emotividad y vocación de permanencia. Por eso, desde el corazón: Gracias, Helga. Por enseñarnos a mirar. Por hacernos aún más grandes”, ha concluido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Actividades Sábado, 20 de septiembre 18:00 – 23:00 Apertura de “Nuevas islas para Helga: El sentido de la abstracción” con visitas comentadas de forma ininterrumpida 18:30 – 19:30 Concierto de piano ‘Hommage an Helga’, incluyendo la interpretación de 'A otra cosa' (2025) compuesta por María de Alvear para su madre, con Juan Carlos Garvayo al piano, en los jardines del Museo 20:30 -22:00 Concierto de jazz ‘Para Helga’ del grupo Anaut en los jardines del Museo Domingo, 21 de septiembre 12:00 – 14:00 Conciertos ‘Tributo chiquinino’. Piezas interpretadas por niñas, niños y jóvenes del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres Y FEMAE en diferentes lugares del Museo 18:00 – 21:00 Museo abierto en horario excepcional con visitas comentadas a “Nuevas islas para Helga: El sentido de la abstracción” y actividades participativas especiales

“Nuevas islas para Helga: El sentido de la abstracción”

Por la tarde, a partir de las 18:00, el Museo Helga de Alvear celebrará la vida y legado de Helga de Alvear con una completa programación pública que se extenderá hasta la noche del domingo y que incluye la apertura de un nuevo capítulo en las salas de exposición con el título “Nuevas islas para Helga: El sentido de la abstracción”, un concierto de piano con el estreno absoluto de una pieza musical compuesta por María de Alvear para su madre, un concierto de jazz y visitas especiales, entre otras actividades.

Con motivo del homenaje dedicado a la galerista, coleccionista y filántropa el Museo inaugurará un nuevo capítulo de “¿Puede el archipiélago entrar en el museo?”, estrenando nuevas salas de exposición con una selección de piezas ejemplo de la pasión de Helga de Alvear por la abstracción y el color, incluyendo algunas de las últimas adquisiciones de la coleccionista y obras nunca expuestas con anterioridad.

Este nuevo capítulo, titulado “Nuevas islas para Helga: El sentido de la abstracción” podrá visitarse desde el sábado 20 de septiembre por la tarde de forma independiente o mediante alguna de las visitas comentadas que el Museo ofrecerá gratuitamente y de forma ininterrumpida el sábado y domingo por la tarde. Entre las piezas seleccionadas, destacan obras de artistas como Georg Baselitz, Ángela de la Cru o Ignasi Aballí, Ugo Rondidone entre muchosotros.

Este mismo sábado por la tarde, a las 18:30 h, los jardines del Museo serán el escenario del concierto de piano titulado “Hommage an Helga”, interpretado por Juan Carlos Garvayo. Entre la selección de obras musicales, los asistentes disfrutarán del estreno absoluto de ‘A otra cosa’ (2025), una pieza para piano solo compuesta por María de Alvear, hija de Helga de Alvear, para su madre: “Esta pieza fue escrita específicamente para este concierto y así honrar a mi madre. He tenido la suerte de tener una madre titánica”, indica María de Alvear.

La velada musical continuará a las 20:30, con un concierto de jazz del grupo Anaut, también en los jardines del Museo, que contará con el apoyo de Cervezas Alhambra. Y al día siguiente, desde las 12:00 y hasta las 14:00, bajo el título “Tributo chiquinino”, niños, niñas y jóvenes del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres y FEMAE interpretarán piezas en diferentes lugares del Museo Helga de Alvear.

Todas las actividades del programa público organizadas por el Museo en homenaje a Helga de Alvear son de acceso gratuito hasta completar aforo, con reserva previa recomendada para las visitas guiadas.