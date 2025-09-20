Cáceres inaugura su Campo Hípico con honores al gobernador civil

En septiembre de 1951 se inauguró el Campo Hípico en la Ciudad Deportiva. El hipódromo estaba situado en el lado este del campo de fútbol. Las obras, que se realizaron en poco más de un año, constaban de tres categorías de localidades: general, gradas o preferencia y tribunas. El día de la inauguración se rinde homenaje al gobernador civil y se descubre en la Ciudad Deportiva una lápida que perpetúa su nombre, a la entrada, "en gratitud a su magnífica labor para el engrandecimiento de Cáceres".

Antonio Rueda y Sánchez Malo

Un mes después, el flamante Capitol acogía el acto por el que le eran impuestos al gobernador civil de la ciudad, Antonio Rueda y Sánchez Malo, las insignias de la Orden de Alfonso X El Sabio.