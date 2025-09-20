Cáceres vive un fin de semana cultural con numerosas propuestas

La ciudad ofrece una variada programación cultural para todos los públicos.

Javier Alcaíns expone en la Sala Pintores

La Sala Pintores 10 de la Diputación Provincial de Cáceres acoge la exposición 'Canciones Ilustradas', del escritor e ilustrador serragatino Javier Alcaíns. La muestra reúne una decena de partituras originales acompañadas de letras, ilustraciones y breves comentarios del autor, en un proyecto que fusiona música, poesía y arte visual. La exposición surge del reciente acercamiento de Alcaíns al aprendizaje musical, y refleja su deseo de integrar esta nueva disciplina con la literatura y la pintura, sus dos pasiones de siempre. Durante la inauguración, el grupo Budur, formado por Mar Cabezas, Jara Ciordia y Carmen Valiente, interpretó en directo algunas de las composiciones incluidas en la muestra, que podrá visitarse hasta el 3 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 20.00 horas.

Preestreno de la obra 'Lucía Joyce' a finales de septiembre

La compañia extremeña de danza y teatro Karlik, presentará la obra 'Lucía Joyce', los días 27 y 28 de septiembre en Cáceres. El 12 de diciembre de 1982 en el Hospital St. Andrew de Northampton en Reino Unido, Lucía, una paciente de 75 años, necesita escribir una carta y decide hacerlo en la víspera de su santo. "Tengo la necesidad de decir adiós, pero no sé a quién", dice. Además, evocará los momentos vividos con su gran amor, Samuel Beckett o con su psicoanalista, Carl Gustav Jung. Pero por encima de todo, esta carta testamento en el último día de su vida, será un acto de amor a la danza, a la libertad y a la vida, a la defensa del arte del sentir, y una apelación a su Babbo, su padre, James Joyce.

Los jóvenes diseñarán el cartel del Festival de Cine Español

La Fundación ReBross ha lanzado una nueva convocatoria para elegir el cartel oficial del 33º Festival de Cine Español de Cáceres, que se celebrará en marzo de 2026. El concurso, de participación online y dirigido a jóvenes creadores, cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cáceres y busca fomentar la creatividad y la implicación juvenil en el certamen.

Un jurado vinculado a la organización seleccionará el cartel ganador y otras 20 obras finalistas, que se exhibirán del 1 al 14 de marzo en el Espacio Belleartes. Desde 1994, la Fundación ReBross organiza este festival con proyección nacional, reconocido por su compromiso social a través del lema “Ver Cine Español Ayuda”, destinando todos los beneficios a proyectos humanitarios. En 2008, la Academia de Cine lo premió con el González Sinde por ser el único festival en España que une cine y solidaridad.