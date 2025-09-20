Cocido, música y talleres para todos los públicos: la barriada cacereña de Aguas Vivas disfruta de un sábado festivo

La cuarta edición del Aguas Vivas Fest ya está en marcha. La barriada cacereña vuelve a ser un año más un gran punto de encuentro para vecinos y visitantes, en un evento organizado por la Asociación Cultural Las Lavanderas y que se ha consolidado en el calendario cultural de la ciudad. Además, este año llega con un reconocimiento especial, después de haber sido distinguido como Mejor Evento Musical de Extremadura en los Premios de la Música Extremeña.

Desde las 12:00 horas, el paseo peatonal de la Fuente de Aguas Vivas se ha convertido en un escenario vivo de música, talleres y entretenimiento pensado para todos los públicos. Y el público ha vuelto a responder a la cita. Conciertos, mercado artesano, talleres, actividades infantiles, folk y moda sostenible forman parte de la oferta de esta jornada festiva que pretende dinamizar el barrio y acercar la cultura a sus vecinos.

"Mucho trabajo y responsabilidad"

El presidente de la asociación vecinal y miembro de la organización del evento, Mario Suárez, asegura que afrontan esta cuarta edición "con mucha ilusión" y agradecidos por la colaboración de sus residentes. “Hay mucho trabajo y responsabilidad detrás, más aún después del reconocimiento que hemos recibido”, subraya. Según el líder de la asociación vecinal, el Aguas Vivas Fest se trata de una festividad "que los residentes sienten como las fiestas de la barriada y donde todo el mundo es bien recibido".

Durante la mañana, el programa está especialmente enfocado al público familiar, con juegos de sensibilización ambiental, hinchables y talleres de juego intergeneracional. La propuesta gastronómica tampoco falta en esta cita: a mediodía se ha podido degustar cocido con carne, lentejas veganas o pizza, en un ambiente amenizado por la música en directo de Aguas Vivas Radio, un colectivo local especializado en música electrónica.

A partir de las cuatro de la tarde, las actuaciones musicales previstas harán vibrar al público hasta bien entrada la noche. Elena Corman, Electrozacho, Bolsa de Moscas, La Mendinga y Tanaka han sido los artistas seleccionados para esta ocasión. «Estaremos hasta las doce por respeto al vecindario y para fomentar la convivencia en el barrio», explica Suárez. Una jornada que promete música, diversión y encuentro vecinal, cerrando con un ambiente festivo que une a toda la comunidad.

Suscríbete para seguir leyendo