Guardiola y la Fempex defienden a la alcaldesa de Casar de Cáceres tras la denuncia por amenazas: "Estás demostrando una enorme entereza en circunstancias muy desagradables"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha solidarizado hoy con la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, tras el comunicado oficial que ha lanzado la dirigente municipal al asegurar que desde diciembre de 2023 su familia y ella vienen sufriendo una situación muy difícil por las amenazas e insultos de una vecina a raíz del problema que esta última tiene con el estado de su vivienda.

La situación a derivado en un proceso judicial que arranzó en diciembre de 2023 y que terminó con una orden de alejamiento y una sanción económica, según ha apuntado al alcaldesa; el segundo procedimiento sigue en diligencias previas. Ayer, Marta Jordán explicó que, por tercera vez, se ha visto obligada a denunciar "temiendo por mi integridad y la de mi familia; y, debido al nivel de tensión y ansiedad, he tenido que recibir asistencia en el hospital".

Las reacciones de apoyo a jefa del ejecutivo casareño no se han hecho esperar. Así, María Guardiola ha asegurado que "la política tiene que ser un espacio de convivencia y trabajo por el bien común. Quienes dan un paso al frente para servir a los demás merecen respeto, no hostilidad. Mi apoyo y cariño a la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán. Estás demostrando una enorme entereza en circunstancias muy desagradables. Gracias por esa incansable vocación y el compromiso con tus vecinos. Seguiremos a tu lado", ha asegurado la presidenta del gobierno extremeño en sus redes sociales.

Desde la Fempex

En este sentido, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Fempex, Manuel José González Andrade, ha mostrado hoy "todo su apoyo y respaldo" a la alcaldesa. "Condenamos cualquier tipo de agresión y ofensa recibida por la alcaldesa”. “Es intolerable que un representante político reciba amenazas o coacciones en calidad de cargo electo. Cualquier desacuerdo debe trasladarse siempre con respeto y a través de los cauces legales", ha sentenciado en un comunicado.

González Andrade ha añadido que se ha puesto a disposición de la alcaldesa casareña, a quien ha transmitido "todo el apoyo moral e institucional de la Fempex, como representante de todos los ayuntamientos de la región. El mundo local extremeño muestra su total compromiso con la convivencia democrática y el rechazo total de cualquier tipo de violencia", ha concluido.

También ha mostrado su respaldo el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura, Fernando Manzano, al aseverar: "Hay límites que no se pueden sobrepasar nunca". En los mismos términos se ha expresado la eurodiputada del PP Elena Nevado del Campo: "Marta mucho ánimo es injusto dar la vida por los demás y que haya tanta crueldad pero la bondad siempre triunfa".

Igualmente, la diputada autonómica del PP Sandra Valencia Ramos ha aseverado: "Marta, estamos contigo!!!! Sigue trabajando por tu pueblo y tus vecinos y ojalá se haga justicia". Asimismo, Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres, ha querido mostrar su apoyo: "Marta todo mi apoyo y mi cariño, estás haciendo lo correcto".