Así inmortalizó Cáceres a un hombre que no nació aquí, pero la amó más que nadie

Se trata de una de esas personas que, sin haber nacido en Cáceres, a lo largo de su vida gracias a su enorme generosidad e incansable trabajo aportaron mucha cultura y conocimiento a nuestra ciudad. Llegando a sentir por nuestra tierra un gran cariño y respeto hasta el final de su vida.

Nacido en Córdoba en el año 1916, Miguel Ángel Orti Belmonte permaneció en Cáceres hasta 1950, es decir un total de 34 años. Su currículum académico es tan amplio que necesitaríamos varios folios para detallarlo, los logros para nuestra tierra muchos y variados, de los cuales varias generaciones hemosaprendido y disfrutado, llegando hasta nuestros días.

Realizó casi medio centenar de trabajos de investigación, resultando una veintena de publicaciones, y otro tanto de conferencias esto referido a Cáceres y provincia, sin olvidar a su ciudad de origen Córdoba a la que también entregóimportantes trabajos de investigación.

Miguel Ángel Orti Belmonte. / El Periódico Extremadura

El artífice

Destacar especialmente que fue director y artífice del Museo de las Veletas desde 1921 hasta 1951. Edificio donde vivió felizmente con su familia formada por su mujer doña María Alcántara Alcántara, sobrina del catedrático D. Antonio Silva Núñez, y con sus siete hijos: Francisco, Miguel Ángel, Vicente, Antonio, María Piedad, Dolores y Concepción, todos nacidos en Cáceres y pasadas sus infancias entre nuestra ciudad monumental.

En el año 1920 tuvo una magnifica actuación en la localización y recuperación del denominado tesoro de Aliseda, que de no haber sido así seguramente se hubiese perdido para siempre. De la misma manera participó muy decididamente en el descubrimiento de la momia del rey Enrique IV y su regia madre en el Monasterio de Guadalupe, corría el año 1945. Desde el momento de establecer su hogar en el Palacio de las Veletas comienza a investigar sobre las notas del insigne don Juan Sanguino Michel, referidas a la supuesta Galería de la reconquista de nuestra ciudad, situada en los jardines de dicho edifico, lo que le lleva a importantes hallazgos y conclusiones definitivas al respecto. En la década de los años cuarenta del pasado siglo XX realiza una laboriosa tarea referida a la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, y de su cofradía, gracias al estudio y catalogación de su amplio archivo. Consciente de la importancia para nuestra ciudad de la visita de los Reyes Católicos en el siglo XV, se implica durante varios años a investigar sobre la relación de la reina con el noble Sancho Paredes Golfín, y su descendencia. Sin olvidarnos de la magnífica aportación heráldica que realizó con su estudio sobre las familias Ovando y Solís, detallado trabajo que abrió las puertas a muchos estudiosos que vinieron después.

Creyente y practicante

Nuestro protagonista muy creyente y practicante, observando las carencias de datos religiosos en lo referente a nuestra querida diócesis, inicia un detallado y minucioso trabajo de investigación sobre todos y cada uno de los prelados que ha tenido esta diocesis de Coria-Cáceres, publicando Episcopologio Cauriense; además presenta a la opinión pública un interesante trabajo sobre las Fundaciones Benéficas de toda la provincia, descubriendo así para aquella sociedad un tema muy delicado, desconocido y tremendamente necesario.

Otras tareas muy importantes en las que participa don Miguel Ángel: en salvar los sillares del Puente de Alconetar (1925), las tablas de Luis de Morales del Convento de San Benito, de Alcántara (1926), participa en trabajos de arqueología en el antiguo asentamiento de Alconetar, El Garrote y Turmulus, y en el año 1947 en la recuperación de los Libros de Cámara de la reina Isabel La Católica. Fue miembro de la Comisión de la colocación de la estatua de Gabriel y Galán en la parte alta del Paseo de Cánovas en el año 1926.

Pero, además tiene tiempo para realizar una detallada guía artística de Cáceres y provincia que se agota al poco de aparecer, compaginado con un no menos interesante trabajo referido al ilustre paisano nuestro don Álvaro de Sande.

Y podríamos continuar con trabajos y publicaciones de D. Miguel Ángel referidas a nuestra historia, pero creo sinceramente que con estas líneas es mas que suficiente para hacernos una idea clara de lo que este ilustre aportó a esta provincia.

Sin olvidarnos de su magnífica tarea educativa como catedrático y profesor, habiendo pasado por sus aulas varios miles de jóvenes, con quienes compartió infinidad de conocimientos y datos.

Lamentablemente no he tenido la suerte de conocer a nuestro protagonista, pero si a parte de sus hijos y nietos, lo que me ha demostrado el gran corazón de dicha familia y la generosidad con la que me vienen tratando desde que nos conocemos hace ya más de treinta años.

Y este fin de semana han venido a Cáceres casi medio centenar de sus descendientes a conocer y recordar el escenario histórico donde ha quedado inmortalizada la figura de un gran cordobés enamorado de nuestra ciudad, lo que ha sabido trasmitir a su descendencia.

Alonso Corrales Gaitán es investigador