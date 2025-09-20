Javier Rodríguez, repostero de Cáceres sobre su nuevo local: "Como decía Giorgio Armani, a veces un solo complemento puede decir más que todo un conjunto"

Javier Rodríguez abrió su primera pastelería en la calle Pintores, justo en el centro de la ciudad, pero sentía que sus clientes necesitaban un nuevo espacio en el que poder disfrutar de sus creaciones, por ello fundó 'Botanicc Grand Café'. Un establecimiento más amplio, con un enfoque diferente y parisino. "Queríamos recibir a la gente y que se quedaran, que no sintieran la necesidad de llevarse las elaboraciones a casa. Y poder compartir momentos especiales con ellos y ver en sus rostros cómo disfrutan de nuestra propuesta", explica Rodríguez.

Pintores florece de nuevo

Recuerda la calle Pintores como una vía comercial llena de vida, razón por la cual apostó por esta ubicación desde el primer momento. "Poder aportar nuestro granito de arena para devolverle esa vitalidad es algo increíble. Aunque el proceso es lento, es muy bonito ver cómo el centro de Cáceres empieza a florecer de nuevo".

Nueva propuesta

En cuanto al ambiente y la decoración del nuevo establecimiento, Rodríguez explica que han decidido mantenerse fieles a la filosofía del minimalismo, convencido de que menos es más. "Como decía Giorgio Armani, a veces un solo complemento puede decir más que todo un conjunto. Además, nuestra propuesta es algo completamente distinto”, añade.

"Hemos estado mucho tiempo fuera, y al final siempre llevas contigo una mochila cargada de todo lo que has vivido y aprendido. Justamente eso es lo que queríamos transmitir, una visión completamente diferente de la pastelería. Una propuesta con inspiración parisina y del norte de Europa, con elaboraciones muy cuidadas y pensadas al detalle. Detrás de cada creación hay mucho trabajo, un equipo que siempre está al pie del cañón, mucho cariño y sobre todo, una materia prima excelente".

"A día de hoy, estamos centrados en el presente, queremos que las personas que vengan a nuestra casa, disfruten, pero sobre todo, que se lo pasen bien. Que apuesten por nuestros dulces o tapas. Abrimos de forma continua de viernes a domingo, además, ofrecemos productos y elaboraciones saladas y coctéles. Un lugar de encuentro, para poder disfrutar con la familia y amigos".