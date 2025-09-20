Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enfrentamiento en la localidad cacereña

Marta Jordán, alcaldesa del Casar, con ansiedad y en el hospital por el proceso judicial contra una vecina: "Me amenaza y temo por mi integridad y la de mi familia"

La primera edil lanza un comunicado oficial y la Guardia Civil y la policía local la custodian

Marta Jordán, alcaldesa de Casar de Cáceres.

Marta Jordán, alcaldesa de Casar de Cáceres. / El Periódico Extremadura / CARLOS GIL

Cáceres

El proceso judicial en el que se ha visto implicada la alcaldesa del Casar, Marta Jordán, y una vecina, ha llevado a la dirigente popular a emitir un comunicado: "Desde diciembre de 2023 mi familia y yo venimos sufriendo una situación muy difícil por las amenazas e insultos de una vecina a la que he intentado ayudar en numerosas ocasiones desde el ayuntamiento, incluso en asuntos que no son competencia municipal. La he ayudado a pesar de todos los procedimientos judiciales en curso separando mi labor como alcaldesa y los insultos-amenazas hacia mí y mi familia", asegura.

Integridad

En la misma misiva relata el procedimiento: "Pese a ese esfuerzo, la situación no ha dejado de agravarse: El primer proceso judicial (diciembre de 2023) terminó con una orden de alejamiento y una sanción económica; el segundo procedimiento sigue en diligencias previas. Hoy, por tercera vez, me he visto obligada a denunciar temiendo por mi integridad y la de mi familia; y, debido al nivel de tensión y ansiedad, he tenido que recibir asistencia en el hospital"-

Sostiene que "esta situación me impide acudir a mi trabajo con normalidad y vivir con la tranquilidad que cualquier persona merece. Como madre y como alcaldesa mi prioridad es proteger a mi familia y seguir trabajando por mi municipio. Por ello, y siguiendo las recomendaciones de mi abogado y de la jueza, a partir de ahora actuaré únicamente por los cauces oficiales con competencia municipal y seguiré siempre acompañada de Policía Local y Guardia Civil para garantizar mi seguridad".

Concluye agradeciendo "sinceramente el apoyo y la comprensión de quienes me rodean. Confío en que la justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reestablezcan cuanto antes la serenidad. Mi compromiso con nuestro pueblo sigue intacto. Gracias por estar ahí. Marta".

