La ciudad de Extremadura que enamora al nuevo embajador de Irlanda: visita por el recinto amurallado y café en el Botanicc

Cáceres refuerza su vocación internacional con la visita, en esta ocasión, del nuevo embajador de Irlanda en España, Brian Glynn. El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha mantenido este sábado un encuentro institucional en el marco de la celebración del festival Irish Fleadh, una de las citas más asentadas en la agenda cultural y de las más queridas por el público cacereño que estos días vuelve a convertir a la capital cacereña en epicentro de la música y la cultura irlandesa.

La reunión, que ha tenido lugar en los soportales del ayuntamiento y en la que han estado acompañados por miembros de la organización del festival, ha servido para estrechar lazos entre ambas partes y poner en valor las conexiones culturales y económicas entre Cáceres e Irlanda, "un país con el que compartimos muchas cuestiones que van desde la cultura al modelo de desarrollo económico que estamos diseñando desde este equipo de gobierno", tal y como ha señalado el regidor cacereño, que viajó hace unos meses a Dublín para acompañar la presentación internacional del festival.

Además, el encuentro ha incluido un intercambio de obsequios como símbolo de hermandad entre Cáceres e Irlanda. El alcalde ha entregado al embajador un libro sobre la ciudad, un marco con el skyline cacereño y la pulsera de apoyo a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Glynn, por su parte, ha correspondido con una botella de whisky tradicional irlandés.

Así ha recibido el alcalde de Cáceres recibe al embajador irlandés en España / Carlos Gil

Tras el encuentro institucional, Mateos y Glynn han realizado un pequeño recorrido por la ciudad monumental, visitando algunos de los enclaves más emblemáticos del casco histórico y finalizando en la nueva pastelería 'Botanicc Grand Café', un amplio establecimiento que acaba de abrir sus puertas en la calle Pintores con un enfoque diferente y parisino.

Tres días de música y cultura irlandesa

El festival Irish Fleadh celebra este año una edición más ambiciosa y que pretende proyectarse a Europa. Como es costumbre, contará con una amplia programación de conciertos, talleres y actividades que atraen a músicos y aficionados a la música tradicional irlandesa de nuestro país y del extranjero. La cita, que arrancó este viernes con la primera 'session' en el Foro de los Balbos y varios conciertos en Santa María, se desarrollará a lo largo del fin de semana.

Carlos Gil

Este sábado, el Foro de los Balbos volverá a acoger el concierto de los Armagh Rhymers (12.30 horas) y una 'slow session' (18.00), mientras que en la plaza de Santa María tendrán lugar varias actuaciones: por la mañana, Ceili Band & Irish Treble (14.00), y en el turno de noche estarán Felpeyu (21.30), Tim Edey and Mike McGoldrick (23.00) y cerrará Polka 4 (00.30).

