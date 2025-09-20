Morales replica a Felipe González desde Cáceres sobre Palestina: "¿Hubiera sido lógico matar a niños y mujeres vascas porque ETA secuestraba y asesinaba inocentes?"

"Madre mía, qué barbaridad. Felipe González, ¿hubiera sido lógico matar a niños y mujeres vascas porque ETA secuestraba y asesinaba inocentes?". Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, tras las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González, quien en un acto en Mallorca dijo este jueves: "Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes?"

González ha estado presente en el foro 'Memoria y futuro de España en Europa', que se ha celebrado en Palma de Mallorca. Acompañado de Miquel Roca, abogado y uno de los padres de la Constitución, lanzó un mensaje "al grupo terrorista Hamás": "Si de verdad no quieren que maten a niños y mujeres, ¿por qué no sueltan a los rehenes (israelíes)?".

Lucía Feijoo Viera

Respeto a la masacre israelí en Gaza, y apenas un día después de que el expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar defendiera la ofensiva militar de Israel, definida como "genocidio" por la ONU, González ha eludido utilizar este término en su discurso y ha arremetido contra Hamás: "¿Qué hay que pedirle al grupo terrorista? Si de verdad no quieren que maten a niños ni a mujeres, ¿por qué no sueltan a los rehenes?", ha expresado en línea de la estrategia diplomática de Trump, que esta semana pedía al movimiento palestino no usar a los secuestrados israelíes que aún mantiene en su poder como escudos humanos para frenar la ofensiva terrestre de Israel sobre la ciudad de Gaza. Con todo, ha definido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como “el mayor propagandista del antisemitismo del mundo".

