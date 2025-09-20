Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente mortal

Muere un motorista de 51 años tras salirse de la vía en Cáceres

El accidente se produjo a las 20.00 horas del 19 de septiembre

magen de un Guardia Civil junto a un coche oficial.

magen de un Guardia Civil junto a un coche oficial. / Guardia Civil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Un hombre de 51 años ha fallecido este viernes, tras salirse de la vía la moto en la que circulaba por la carretera N-523, a la altura de Cáceres.

El accidente se produjo a las 20.00 horas del 19 de septiembre, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida salida de vía entre los kilómetros 23 y 24 de la N-523.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias, una patrulla de la Guardia Civil y personal sanitario del Hospital Universitario de Cáceres, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Los mares interiores de Cáceres que sirven de ejemplo a España y se convierten en una esperanza contra la despoblación

Javier Rodríguez, repostero de Cáceres sobre su nuevo local: "Como decía Giorgio Armani, a veces un solo complemento puede decir más que todo un conjunto"

Marta Jordán, alcaldesa del Casar, con ansiedad y en el hospital por el proceso judicial contra una vecina: "Me amenaza y temo por mi integridad y la de mi familia"

Morales replica a Felipe González desde Cáceres sobre Palestina: "¿Hubiera sido lógico matar a niños y mujeres vascas porque ETA secuestraba y asesinaba inocentes?"

Muere un motorista de 51 años tras salirse de la vía en Cáceres

Cáceres inaugura su Campo Hípico con honores al gobernador civil

El aeródromo de Cáceres, pendiente del estudio de compatibilidad del espacio aéreo

Cáceres vive un fin de semana cultural con numerosas propuestas

