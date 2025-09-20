Muere un motorista de 51 años tras salirse de la vía en Cáceres

Un hombre de 51 años ha fallecido este viernes, tras salirse de la vía la moto en la que circulaba por la carretera N-523, a la altura de Cáceres.

El accidente se produjo a las 20.00 horas del 19 de septiembre, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida salida de vía entre los kilómetros 23 y 24 de la N-523.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias, una patrulla de la Guardia Civil y personal sanitario del Hospital Universitario de Cáceres, según informa el Centro 112 de Extremadura.