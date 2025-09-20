Gastronomía
Qué come la comunidad inmigrante en Cáceres: plátano, yuca y habaneros, los alimentos más buscados
Colombianos, venezolanos y marroquíes lideran el crecimiento de la población extranjera en la provincia y revalorizan los alimentos exóticos
El plátano que prefieren comerse los latinoamericanos que residen en nuestro país nada tiene que ver con el de Canarias; nuestra sabrosa y dulce 'banana' moteada, pequeña pero irresistible. Una de sus variedades es un plátano verde de buen tamaño que se fríe y que, junto a la yuca (un tubérculo tropical) y el habanero (un pimiento de origen chileno muy muy picante), está entre los alimentos más vendidos en las tiendas de comidas del mundo en Cáceres.
Colombianos, marroquíes y venezolanos son, por este orden, quienes más optan por establecerse en la región. Una comunidad, la extranjera, que se afianza en nuestros pueblos y ciudades, y que en la capital cacereña ya cuenta con varios negocios especializados en productos de sus regiones y países de procedencia.
Cruzamos las puertas de un par de establecimientos para saber qué alimentos venden y conocer cuáles son los más demandados por la población inmigrante residente.
"El plátano, la yuka y los habaneros es lo que más piden los latinos", afirma Ana María Dragutescu, una rumana que habla cuatro idiomas y que regenta en la calle Catedrático Antonio Silva 'Transilvania es tradición', la multitienda desde la que distribuye productos de Europa del Este, Asia, África y América Latina.
Dragustescu se trasladó de la avenida Isabel de Moctezuma al centro hace cuatro años y su negocio es uno de los tres puntos de referencia para rumanos en Extremadura (hay otras dos tiendas enfocadas a sus compatriotas en Plasencia y Almendralejo). Hasta aquí llegan clientes de otros pueblos en busca de género local, como el trigo sarraceno de Ucrania, o el repollo encurtido para elaborar una especialidad típica rumana.
Tenemos alimentos de Europa del Este, Asia, África y América Latina
Vendemos productos que en España son difíciles de encontrar
"Vendo mucha fruta, raíz de apio y chirivía, ésta sobre todo a los restaurantes, donde más la conocen. Nosotros la usamos para hacer la ensaladilla rusa de verdad", detalla Ana María, que expone en la vitrina refrigerada embutidos, carnes y pescados ahumados de su tierra.
A granel da salida a distintas variedades de arroces de Tailandia, y los apreciados aguacates dominicanos también se pueden adquirir en 'Transilvania es tradición'.
Algo menos que Ana María lleva en el negocio de comidas exóticas Higor Dolimont. Este hondureño que vive desde hace un año y medio en Cáceres se lanzó hace unos cuatro meses a la aventura empresarial con 'Caprichos Latinos', una modesta tienda en Doctor Marañón (centro ciudad) donde no solo vende productos de su país natal, sino de Colombia, Ecuador, Perú o México.
En las estanterías del establecimiento hay, entre otros productos, frijoles, refrescos o jugos latinos, "cosas que son difíciles de encontrar aquí", dice Higor, quien sí ha dado con su nicho de mercado en la capital cacereña. "Gracias a Dios en el tiempo que llevamos vamos bien, el negocio va de menos a más y esperamos que siga subiendo", confía.
A Higor le demandan principalmente lácteos (cuajada, queso con chile, semiseco, quesillo, queso frijolero...). Productos, todos ellos, elaborados en España y con leche del país pero por una empresa de origen hondureño que garantiza su autenticidad.
A estas tiendas multiculturales se suma el abanico de restaurantes de cocina internacional repartidos por la ciudad: asiática, mexicana, colombiana, italiana o venezolana. Sabores del mundo para quienes añoran los guisos de sus países y una gastronomía tradicional que complementa la oferta de restauración local.
Más extranjeros en Cáceres
Según la Estadística Continua de Población, a 1 de enero de 2025, del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), en la región residen 46.101 extranjeros. Una población que ha aumentado en 1.069 personas (un 2,3%) respecto al trimestre anterior. La mayor subida se ha registrado en la provincia de Cáceres, con un 3,02%, mientras que en Badajoz se ha incrementado un 1,94%.
