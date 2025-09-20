Qué come la comunidad inmigrante en Cáceres: plátano, yuca y habaneros, los alimentos más buscados

El plátano que prefieren comerse los latinoamericanos que residen en nuestro país nada tiene que ver con el de Canarias; nuestra sabrosa y dulce 'banana' moteada, pequeña pero irresistible. Una de sus variedades es un plátano verde de buen tamaño que se fríe y que, junto a la yuca (un tubérculo tropical) y el habanero (un pimiento de origen chileno muy muy picante), está entre los alimentos más vendidos en las tiendas de comidas del mundo en Cáceres.

Colombianos, marroquíes y venezolanos son, por este orden, quienes más optan por establecerse en la región. Una comunidad, la extranjera, que se afianza en nuestros pueblos y ciudades, y que en la capital cacereña ya cuenta con varios negocios especializados en productos de sus regiones y países de procedencia.

La rumana Ana María Dragutescu en su negocio de Antonio Silva / L. A.

Cruzamos las puertas de un par de establecimientos para saber qué alimentos venden y conocer cuáles son los más demandados por la población inmigrante residente.

"El plátano, la yuka y los habaneros es lo que más piden los latinos", afirma Ana María Dragutescu, una rumana que habla cuatro idiomas y que regenta en la calle Catedrático Antonio Silva 'Transilvania es tradición', la multitienda desde la que distribuye productos de Europa del Este, Asia, África y América Latina.

Plátanos tropicales. / L. A.

Dragustescu se trasladó de la avenida Isabel de Moctezuma al centro hace cuatro años y su negocio es uno de los tres puntos de referencia para rumanos en Extremadura (hay otras dos tiendas enfocadas a sus compatriotas en Plasencia y Almendralejo). Hasta aquí llegan clientes de otros pueblos en busca de género local, como el trigo sarraceno de Ucrania, o el repollo encurtido para elaborar una especialidad típica rumana.

"Vendo mucha fruta, raíz de apio y chirivía, ésta sobre todo a los restaurantes, donde más la conocen. Nosotros la usamos para hacer la ensaladilla rusa de verdad", detalla Ana María, que expone en la vitrina refrigerada embutidos, carnes y pescados ahumados de su tierra.

A granel da salida a distintas variedades de arroces de Tailandia, y los apreciados aguacates dominicanos también se pueden adquirir en 'Transilvania es tradición'.

Carne de Rumanía / L. A.

Algo menos que Ana María lleva en el negocio de comidas exóticas Higor Dolimont. Este hondureño que vive desde hace un año y medio en Cáceres se lanzó hace unos cuatro meses a la aventura empresarial con 'Caprichos Latinos', una modesta tienda en Doctor Marañón (centro ciudad) donde no solo vende productos de su país natal, sino de Colombia, Ecuador, Perú o México.

En las estanterías del establecimiento hay, entre otros productos, frijoles, refrescos o jugos latinos, "cosas que son difíciles de encontrar aquí", dice Higor, quien sí ha dado con su nicho de mercado en la capital cacereña. "Gracias a Dios en el tiempo que llevamos vamos bien, el negocio va de menos a más y esperamos que siga subiendo", confía.

Quesos típicos de Honduras en Capricho Latino / L. A.

A Higor le demandan principalmente lácteos (cuajada, queso con chile, semiseco, quesillo, queso frijolero...). Productos, todos ellos, elaborados en España y con leche del país pero por una empresa de origen hondureño que garantiza su autenticidad.

A estas tiendas multiculturales se suma el abanico de restaurantes de cocina internacional repartidos por la ciudad: asiática, mexicana, colombiana, italiana o venezolana. Sabores del mundo para quienes añoran los guisos de sus países y una gastronomía tradicional que complementa la oferta de restauración local.

Más extranjeros en Cáceres

Según la Estadística Continua de Población, a 1 de enero de 2025, del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), en la región residen 46.101 extranjeros. Una población que ha aumentado en 1.069 personas (un 2,3%) respecto al trimestre anterior. La mayor subida se ha registrado en la provincia de Cáceres, con un 3,02%, mientras que en Badajoz se ha incrementado un 1,94%.