Somos Cáceres alerta: los parados mayores de 45 años, los grandes olvidados del empleo en la ciudad
El colectivo pide al ayuntamiento un plan específico para mejorar la empleabilidad de este grupo social
La agrupación local Somos Cáceres reclama al gobierno municipal que ponga en marcha nuevas medidas para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mayores de 45 años en la capital cacereña.
Su presidenta, Raquel Iglesias, advierte de que es “el grupo social más castigado por la crisis y menos atendido por las administraciones”. El colectivo alerta de que la situación puede agravarse “por el envejecimiento de la población y el avance tecnológico”.
La formación plantea que el Ayuntamiento de Cáceres intensifique y amplíe los programas de orientación, reciclaje profesional y motivación dirigidos a este segmento de población. También reclama “crear las condiciones adecuadas para frenar la ralentización en la ocupación” y evitar que el desempleo de este colectivo “se cronifique”.
Entre sus propuestas, destaca el establecimiento de un “contrato permanente con las empresas” que permita detectar los sectores en crecimiento, las necesidades de cualificación y las oportunidades laborales. “Solo así podremos conocer la realidad del mercado y facilitar que las personas mayores de 45 años tengan más posibilidades de volver a trabajar”, apunta Iglesias.
Somos Cáceres considera que actuar ahora es clave para evitar que se amplíe la brecha de empleo en la ciudad. “No podemos permitir que estas personas queden fuera de las oportunidades que se están generando”, advierte su presidenta.
