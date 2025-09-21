Escapada a Zarza la Mayor (Cáceres): dos joyas declaradas Bien de Interés Cultural te esperan

Que Zarza la Mayor goza de prestigio histórico-artístico no cabe duda. Veintitrés bienes inmuebles catalogados por la Junta de Extremadura desde 1997 bien avalan la premisa anterior.

Hoy la tinta la derramo para engrandecer a dos colosas, dos bellezas y dar cuenta hasta lograr el reconocido título de Bienes de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Una, La Fuente Conceja, románica en tránsito al gótico y otra, la herreriana Iglesia Parroquial de San Andrés.

El carácter de ambas es distinto, si bien la iglesia se constituye como un bien religioso, La Conceja, es uno de los monumentos civiles más grandilocuentes con que contamos los zarceños.

Las dos comparten la misma distinción, ya son Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Tales nombramientos no han estado exentos del paso temporal. Mejor suerte corrió La Conceja, lugar tan visitado por oriundos y extraños para quedarse perplejos de su arco central apuntado y los cuatro de medio punto laterales, que quizás, un día sujetaron su cubierta.

Corrió mejor suerte porque su proceso para llegar a ser Bien de Interés Cultural fue más rápido, 6 años, desde que se incoa el expediente por resolución de 22 de enero de 1982 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas y publicado en BOE de 26 de marzo de 1982, hasta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 11 de diciembre de 1987 la declare Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento.

42 años después, el sueño se ha hecho realidad, la colosal Parroquial de San Andrés ya abraza a la Conceja y del brazo caminan, desde el pasado mes de junio, con el título de Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

El camino

El recorrido ha sido largo. Por resolución de 5 de agosto de 1982 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblioteca, se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento histórico-artístico, los años pasaron, cayó en el olvido y no es hasta el 21 de mayo de 2024 cuando se procede a elaborar una nueva memoria técnica por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, memoria más adaptada a las actuales determinaciones legales. Así, ya por resolución del 19 de julio de 2024 se incoa expediente de declaración, publicándose tal resolución en el DOE de 31 de julio de 2024 y en el BOE de 18 de septiembre de 2024. Pero la luz definitiva la vemos el 3 de junio de 2025 cuando por el decreto 50/2025 de la Consejería de Cultura, Turismo Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, resolución publicada en el DOE el 9 de junio de 2025 se establece que “Se declara Bien de Interés Cultural la Iglesia Parroquial de San Andrés de Zarza la Mayor (Cáceres) con la categoría de Monumento”. Y así, el miércoles 4 de junio de 2025 el diario Extremadura, en su página 18, a más de media página titula “La iglesia de Zarza la Mayor consigue la declaración de BIC tras 42 años de trámites”.

Sirva, a modo de resumen, las siguientes reseñas de ambas

La fuente Conceja o del Concejo, se sitúa en el último tercio del siglo XIV, obra de gran solidez que supuso el abastecimiento de agua al concejo de la época.

Arquitectónicamente, su estilo es románica en tránsito al gótico, con sillares de granito. Hay constancia de su uso en 1532. Tiene una profundidad de 6,5 metros con una capacidad de 130 metros cúbicos.

Presenta de frente una estampa excepcional, de forma cuadrangular, con su arco apuntado apoyado en sus dos contrafuertes, con cornisa corrida, para luego de forma lateral apreciar cuatro arcos de medio punto apoyados también en sólidos contrafuertes y su parte posterior conformada por un frontón sin vanos.

La iglesia Parroquial de San Andrés, asentada donde ya existieron otras, fue construida entre 1668 y 1681, excepto la parte de la torre campanario que nunca se terminó. Planta de cruz latina, nave de tres tramos, transepto y presbiterio octavado, bóveda de crucería en la nave central y bóveda de medio cañón en los brazos de transepto. En el lado de la epístola, la sacristía, con bóveda de cañón, la capilla del Santísimo, la subida escalera al campanario y el baptisterio. A los pies de la nave se encuentra el coro, con una balaustrada hacia el templo, recibiendo la luz de la bella vidriera con el elemento iconográfico del titular de la iglesia.

Con fachada de estilo herreriano, constituye un auténtico retablo con piedra de sillería, formado por banco, dos cuerpos y tres calles quedando rematada por una cornisa recta ornamentada. Las calles están flanqueadas por plintos en el banco o basamento, por columnas toscanas en el primer cuerpo y en el segundo cuerpo por pilastras cuadrangulares. En la calle central la majestuosa puerta con arco de medio punto, encima, en una hornacina, la figura labrada en cantería de San Andrés, titular de la parroquia, y ya en el segundo cuerpo una ventana con una vidriera que da luz al interior del coro y al templo. Los plintos del basamento, así como los dos cuerpos de las calles laterales cuentan con casetones rehundidos.

La fachada está precedida por un atrio elevado al que se accede a partir de una grada de tres pasos coronados, en sus esquinas exteriores, por dos pilastras en las que se lee, en la de la izquierda 'ANODE' y en la de la derecha '1681'.

El exterior del tempo está conformado por piedra de sillería perfectamente colocada, con contrafuertes exteriores en los laterales y el exterior del ábside. Además de la puerta mencionada en su fachada herreriana, la iglesia cuenta con otras dos puertas, las dos con arco de medio punto, pero la del lado de la epístola es de frontón partido por una cruz.

Todo un orgullo zarceño.

Emilio Arroyo Bermejo es Cronista Oficial de Zarza la Mayor