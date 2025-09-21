Exposiciones, colecciones y talleres: un septiembre lleno de planes en Cáceres

El Ayuntamiento impulsa iniciativas gratuitas que incluyen exposiciones temáticas y programas socioeducativos.

Exposición de muñecas y figuras en el Ruta de la Plata

Del 9 al 22 de septiembre, el Centro Comercial Ruta de la Plata acoge una exposición gratuita que encantará a grandes y pequeños. Con más de 40 películas representadas, la muestra reúne una increíble colección de muñecas y figuras coleccionables, desde los icónicos Q Posket hasta piezas de porcelana y Rock Candy. Un recorrido mágico por el mundo del cine, con personajes inolvidables como Mickey y Minnie, Alicia en el País de las Maravillas, Mary Poppins, Harry Potter, La Sirenita y muchos más.

Plazo abierto para los 'Recursos Socioeducativos del IMAS'

Continúa abierto el plazo para inscribirse en los 'Recursos Socioeducativos del IMAS' hasta el 23 de septiembre. Un programa creado por el ayuntamiento de Cáceres, que fusiona el apoyo escolar con actividades de ocio y tiempo libre. Está dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años. Ayudarán a los más pequeños con las tareas, habrá talleres creativos, juegos y actividades al aire libre. Es una oportunidad perfecta para aprender, compartir y disfrutar en un entorno educativo y divertido.

Exposición en el Palacio de la Isla

Hasta el 24 de octubre de 2025 en la Sala de Exposiciones del Palacio de la Isla estará disponible 'Ciudades del Mundo. Vistas y Planos', una muestra que ofrece un fascinante recorrido visual por la evolución de las grandes urbes a lo largo de la historia. La exposición reúne una cuidada selección de planos y representaciones urbanas que permiten descubrir cómo se han imaginado, diseñado y soñado las ciudades en distintas épocas. Un viaje a través del tiempo ideal para los amantes de la historia, la cartografía, el urbanismo y el arte gráfico.

La entrada es libre hasta completar aforo, una oportunidad para disfrutar de esta experiencia sin salir de la ciudad.