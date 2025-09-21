La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio

Después del trágico suceso que ha tenido lugar este domingo en Cáceres y que ha acabado con la vida de Yonatan, un joven nicaragüense de 25 años que llevaba tres años residiendo en la ciudad, los familiares de la víctima han difundido en redes sociales un mensaje en el que solicitan colaboración económica para afrontar los gastos funerarios, facilitando un número de cuenta y un teléfono para quienes deseen ayudar.

La publicación se ha difundido rápidamente entre la comunidad local, generando muestras de solidaridad y apoyo por parte de vecinos y conocidos. Ante la situación, el Ayuntamiento de Cáceres ha informado que cubrirá los gastos del sepelio, garantizando que la familia no tenga que asumir la carga económica.

Los hechos

La pelea se desencadenó en torno a las 8.00 y las 8.30 de la mañana, a las puertas del hotel Alcántara y del estanco situado en la avenida Virgen de Guadalupe, perteneciente al barrio de La Madrila, hasta donde se desplazaron efectivos de los cuerpos policiales. Hasta el momento, la Policía Nacional ha confirmado la identificación y detención de cinco jóvenes de edades comprendidas entre los 21 y 29 años, que fuerons conducidos a las dependencias policiales tras darles el alto en la avenida Ruta de la Plata.