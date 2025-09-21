José Manuel Forti, tatuador de Cáceres: "No permito que los jóvenes se tatúen en la cara o el cuello, estas decisiones pueden afectar a su futuro"

José Manuel Forti, comenzó a tatuar en Venezuela a los 40 años, y a día de hoy, con 52, sigue persiguiendo ese sueño. "Mi historia es bastante curiosa, trabajaba en el sector de la metalurgia y un encargo cambió mi vida. Fui a instalar una reja en un estudio de tatuajes donde, casualmente, también impartían clases. Siempre me atrajo el arte, así que no lo dudé y me apunté al curso. Desde ese momento, comenzó mi andadura como tatuador profesional".

Inicios

"En Venezuela, tatuaba a puerta cerrada, realizando uno o dos trabajos por semana. Con el tiempo, me di cuenta de la falta de formación e higiene en el entorno, y sentí la necesidad de compartir mis conocimientos. Así nació mi canal de YouTube, en 2018, donde comencé a ofrecer consejos prácticos sobre el mundo del tatuaje. La respuesta fue sorprendentemente buena, y en poco tiempo el canal creció. Un año después, en 2019, ese mismo canal me abrió las puertas a una oportunidad en España. Me contactaron para montar un negocio en común, que finalmente no dio sus frutos. Aun así, decidí seguir adelante y abrir mi propio estudio".

Forti reconoce que comenzó con mucho miedo, ya que tuvo que cruzar el charco. Poco después, vio el local y automáticamente se enamoró. "La cogida fue muy buena, nunca nos hemos quedado sin trabajo, aunque suele haber épocas de más demanda, también hacemos piercing y la gente nos suele dejar reseñas muy positivas".

Conciencia e higiene

"Suelo frenar a los jóvenes, especialmente a los menores de edad, que quieren tatuarse la cara, el cuello o las manos. Considero que no es el momento adecuado, ya que, lamentablemente, este tipo de decisiones pueden afectar a su futuro profesional. Hemos orientado a muchas personas en ese sentido, para nosotros, no se trata solo del dinero, sino de que nuestros clientes se vayan satisfechos, informados y conscientes de que un tatuaje no es algo que se pueda borrar fácilmente. Por eso también creé el canal, donde siempre que puedo subo vídeos para concienciar a los jóvenes y, sobre todo, para insistir en la importancia de tatuarse en estudios profesionales, que cuenten con todas las medidas de higiene necesarias".

Academia Online

Desde el mes de febrero, cuenta con una academia online, en la que imparte clases en directo y sube vídeos para formar a jóvenes tatuadores. Es una formación online para poder crear tatuajes al estilo americano, siempre hay nuevos contenidos. "Cualquier persona puede acceder a ella a través de mi página web, estoy muy ilusionado con esta propuesta y está funcionando bastante bien. El curso tiene varios niveles, principiante, intermedio y avanzado. También contamos con bonos regalo para aprender a gestionar las redes sociales y utilizar la inteligencia artificial. Bajo mi punto de vista son herramientas muy necesarias hoy en día".

En cuanto al futuro, le gustaría poder aumentar la dimensión del estudio y formar a tatuadores que puedan trabajar a su lado.