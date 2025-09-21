Famosos en la capital cacereña
María José Suárez se queda "atrapada" en la parte antigua de Cáceres de camino a Atrio
La modelo no es la primera vez que acude al templo gastronómico de la capital cacereña
María José Suárez ha comido este domingo en el restaurante Atrio de Cáceres, según ella misma ha publicado en su Instagram. La modelo añade, además, que "es un placer volver", lo que da a entender que no es su primera vez en el Relais & Châteaux de la capital cacereña.
Sin embargo, esta vez llegar hasta el conocido templo gastronómico no le ha sido tarea fácil, ya que también ha publicado una imagen en sus historias de la red social en la que aparece dentro del coche mientras circula por la calle Ancha, una vía estrecha del casco histórico, con este mensaje "Creo que no pasa...".
La presentadora de televisión, por último, ha compartido una imagen de la mesa, con dos copas de vino y uno de los platos de uno de los menús.
De la 'fashion week' a Cáceres
El día antes, la sevillana acudió al desfile de La Maison Malne en la Mercedes Benz Fashion Week que se está celebrando en Madrid esta semana.
