17.320 mayores de 74 años aún tienen carné de conducir en la provincia de Cáceres

El debate está abierto. ¿Hasta qué edad deberían conducir los mayores? Es respetable que no dependa de los años que tenga cada uno, sino de su estado. Sin embargo, la DGT (Dirección General de Tráfico) reduce el periodo de vigencia del permiso a partir de los 65 para asegurar que se mantiene intacta su capacidad y para aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que, seguir con carné, sea seguro para todos los conductores.

Suceso

El reciente fallecimiento de un hombre de 91 años en Cañamero tras salirse de la vía y caer por un barranco ubicado entre esta localidad y Logrosán ha puesto encima de la mesa la polémica sobre los mayores al volante. A pesar de que se desconoce la causa exacta de su muerte, y que la Guardia Civil no ha llegado a confirmar que fuese este hombre, el pueblo da por hecho que fue un accidente de tráfico, y que el varón es la persona a la que buscaban.

Datos

Los datos de la DGT en la provincia de Cáceres (los más recientes son de 2023), que tiene una población envejecida, señalan que un total de 17.320 personas mayores de 74 años aún tienen carné de conducir. Suponen el 7,1% del total de 244.224 conductores con los que cuenta la región. De ellos, la gran mayoría son hombres (más de 15.200). Por su parte, mayores de 70 años que conduzcan son más de 29.500 (12,1%), y las personas de más de 65 con carné superan los 47.700 (19,5%).

Localizan a un hombre sin vida en Cañamero. / Guardia Civil

Reconocimiento médico

Cabe destacar que el reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible que, si durante la revisión se detecta una enfermedad que pueda agravarse, el periodo de validez será menor. Además, los mayores de 70 años están exentos de pagar las tasas de tráfico para la renovación. Solamente tienen que pagar el coste del reconocimiento médico.

Guía sanitaria

Además, este mismo año la DGT ha publicado una guía de consejo sanitario vial para el conductor mayor y su entorno próximo dentro de las acciones que se desarrollan para la protección de los usuarios más vulnerables en las carreteras. El envejecimiento de la población mundial es una realidad cada vez más evidente, con consecuencias en múltiples ámbitos sociales, económicos y de salud y que, según las proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas, en 2050 una de cada cuatro personas en Europa tendrá 65 años o más.

Según Naciones Unidas, uno de cada cuatro europeos tendrá más de 65 años en 2025

Práctica

Por ello, se ha creado una guía de carácter eminentemente práctico, dirigida no solo al conductor mayor, sino también a su entorno familiar y social más próximo que, junto a consejos y recomendaciones prácticas para el conductor mayor, recoge también herramientas y señales para su entorno, un protocolo de ayuda ante la decisión de tener que abandonar la conducción y, además, dos cuestionarios relacionados con la conducción: uno para ser respondido por los mayores y otro por los familiares o parientes cercanos.

Tests

Estos tests son una herramienta de exploración para ayudar a reconocer posibles señales que indiquen que existe un potencial riesgo en la conducción. Ambos son iguales y se componen de tres áreas de exploración; la primera a nivel cognitivo y emocional, la segunda a nivel físico y la tercera a nivel particular de la conducción.

Herramienta fundamental

Otra herramienta fundamental de cara al trabajo con este colectivo vulnerable que se pondrá en marcha en los próximos breves será un curso de formación para profesionales del ámbito sanitario, social o educativo que trabajen con mayores. Tendrá una duración de 30 horas, será online y sus objetivos son facilitar información y herramientas para abordar la seguridad vial, analizar los principales usos de las vías, difundir servicios digitales de la DGT y conocer la metodología más adecuada para el diseño de las intervenciones y acciones informativas.