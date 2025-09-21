La revolución del deporte en Cáceres para 2026: hoteles llenos, comercios activos y nuevas instalaciones

El deporte tendrá gran protagonismo en Cáceres durante el próximo año. La designación oficial como Ciudad Europea del Deporte por parte de la Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES Europe) colocará a la capital cacereña en el escaparate internacional, premiando su compromiso con la actividad física, la salud y la integración social.

El reciente anuncio ha sido recibido con un entusiasmo, aunque moderado, por parte del tejido deportivo de la ciudad. «Es una estupenda noticia. Todo lo que sea promover el deporte es positivo: se organizarán más eventos, la ciudad se dará a conocer y atraerá a más visitantes», afirma José Pelayo, propietario de Deportes Pelayo Sports, quien destaca el potencial dinamizador de este reconocimiento, que casualmente coincidirá con el 20º aniversario de este establecimiento local. «Nos gustaría aprovecharlo colaborando de alguna manera», señala.

Pelayo considera que el impacto en el pequeño comercio será limitado, pero confía en que se fomente la práctica deportiva y, por extensión, crezca la demanda de material: «Confiamos en que, de una forma u otra, nos repercuta para bien».

Desde Deportes Olimpiada, un negocio con seis décadas de trayectoria en Cáceres, mantienen una visión más prudente. «Algo puntual nos caerá, pero no esperamos gran cosa», apunta Raquel, su propietaria. Como amantes del deporte valoran el impulso que supondrá este acontecimiento para la ciudad, aunque aseguran que «por desgracia, el comercio local tiene la batalla perdida frente a las grandes superficies y la venta online». Prueba de ello es que en la actualidad solo permanecen abiertas estas dos locales especializados en deporte en toda la ciudad.

El comercio deportivo de Cáceres celebra el reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte 2026" / Carlos Gil

No obstante, la concejala de Deportes de Cáceres, Noelia Rodríguez, ha asegurado durante la candidatura que el proyecto tendrá como motor al tejido deportivo local, clubes, asociaciones, personas comprometidas con el deporte y entidades como la Junta de Extremadura. Por ello, ambos comercios no descartan llevar a cabo promociones o iniciativas para aprovechar la oportunidad de acercar el deporte a nuevos públicos.

Entre los grandes beneficiados están las cadenas de tiendas deportivas como Decathlon o Sprinter, que cuenta con dos locales en la ciudad. Manuel Sanabria, responsable del local de la cadena española situado en el centro comercial Ruta de la Plata, destaca que este reconocimiento puede actuar como un estímulo para aquellas personas interesadas en practicar cualquier actividad deportiva. «Impulsará el gasto en deporte y salud, que es precisamente lo que buscamos como empresa: que la gente salga a hacer actividad deporte con el producto adecuado», explica.

Sanabria añade que el efecto podría ir más allá del consumo: «El deporte es una de las actividades con mayor visibilidad a nivel mundial, por lo que puede animar incluso a quienes llevan una vida más sedentaria a salir a caminar, correr o montar en bici, especialmente con el buen tiempo».

Impacto económico

Con la vista puesta en 2026, el objetivo municipal es convertir este reconocimiento en un motor de participación ciudadana y proyección internacional, algo que también podría traducirse en más actividad económica para otros sectores. Los eventos deportivos que se organizarán en Cáceres también tendrán su impacto en el sector hotelero, que espera un aumento de la ocupación en la ciudad, alojando tanto a deportistas como a visitantes que asistan a dichos eventos. «Es una excelente noticia. Cualquier evento deportivo, genera una alta ocupación de la ciudad», afirma Alejandro Picardo, director del hotel Extremadura en Cáceres.

Desde la dirección se muestran abiertos a colaborar con clubes, asociaciones o el propio ayuntamiento para facilitar alojamiento a delegaciones deportivas, una práctica que ya realizan de forma puntual. Además, Picardo confía en que puedan retomarse los eventos deportivos infantiles que se celebraban en años anteriores y un impulso importante para dinamizar la ciudad y mantener la actividad en los meses de menor ocupación.

Bases sólidas

La candidatura se presentó en febrero con un completo dossier que destacaba los principales activos deportivos de la ciudad: 134 entidades deportivas, 102 instalaciones municipales y recintos de referencia como la Ciudad Deportiva, El Cuartillo, el Norba Club de Golf y El Perú Wellness.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, junto a Tatiana Fernández y Guillermo Gracia, en la presentación de la candidatura. / Jorge Valiente

Durante el mes de marzo, varios miembros del comité evaluador de la candidatura de Cáceres visitaron diferentes instalaciones deportivas de la ciudad, como la Facultad de Ciencias del Deporte de la Uex, el pabellón Serrano Macayo, los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado y el Complejo Deportivo El Cuartillo. Así, la capital cacereña compartirá este reconocimiento con otras ciudades españolas: Oviedo, Valladolid, Palencia, Móstoles y Torrejón de Ardoz.

El alcalde Rafa Mateos subrayó que «es un reconocimiento a la trayectoria deportiva de Cáceres y un acicate para las generaciones futuras», y avanzó que la designación será un impulso para mejorar las infraestructuras. Entre los proyectos en marcha están la renovación de pistas deportivas en los barrios, la reparación del pabellón Teodoro Casado y el futuro complejo deportivo con piscina cubierta en Casa Plata-Nuevo Cáceres.

Otras distinciones

No es la primera vez que Cáceres recibe reconocimientos que destacan su riqueza y proyección. En 2015 ya fue reconocida como Capital Gastronómica, un título que puso en valor su tradición culinaria, sus productos locales y la calidad de su oferta hostelera, además de permitir a la ciudad atraer turismo gastronómico y consolidar su reputación más allá de Extremadura.

Asimismo, la capital cacereña aspira en la actualidad a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, un proyecto que busca poner en el escaparate internacional su patrimonio histórico, artístico y cultural. Esta candidatura refuerza la estrategia de la ciudad de combinar cultura, deporte y turismo, convirtiendo a Cáceres en un destino atractivo y dinámico durante todo el año.

