Suceso

Un joven de 25 años "gravísimo" y cinco detenidos en una reyerta esta madrugada en Cáceres

Los hechos han ocurrido en la céntrica avenida Virgen de Guadalupe de la capital cacereña

Hospital de Cáceres

Hospital de Cáceres / Europa Press

Gonzalo Lillo

Laura Alcázar

Cáceres

Un chico de 25 años se encuentra en estado grave tras una reyerta protagonizada por varios jóvenes esta pasada madrugada en Cáceres. El herido, que está "gravísimo", ha sido trasladado al hospital.

Según fuentes policiales, han sido detenidos otros cinco jóvenes de edades comprendidas entre los 21 y 29 años, que se encuentran en la Comisaría de la Policía Nacional de Cáceres. En la interventación han colaborado agentes del cuerpo de Policía Local.

Los hechos han sucedido en la avenida Virgen de Guadalupe, una de las más céntricas de la capital cacereña.

(Habrá ampliación)

Cabe recordar que el pasado mes de mayo un joven de 18 años fallecía en una pelea con arma blanca con un menor de 17, en las inmediaciones del parque del Perú de Cáceres.

Escapada a Zarza la Mayor (Cáceres): dos joyas declaradas Bien de Interés Cultural te esperan

Avisos a navegantes

Un joven de 25 años "gravísimo" y cinco detenidos en una reyerta esta madrugada en Cáceres

José Manuel Forti, tatuador de Cáceres: "No permito que los jóvenes se tatúen en la cara o el cuello, estas decisiones pueden afectar a su futuro"

La revolución del deporte en Cáceres para 2026: hoteles llenos, comercios activos y nuevas instalaciones

17.320 mayores de 74 años aún tienen carné de conducir en la provincia de Cáceres

Exposiciones, colecciones y talleres: un septiembre lleno de planes en Cáceres

El comercio deportivo de Cáceres celebra el reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte 2026"

