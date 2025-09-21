Un joven de 25 años "gravísimo" y cinco detenidos en una reyerta esta madrugada en Cáceres

Un chico de 25 años se encuentra en estado grave tras una reyerta protagonizada por varios jóvenes esta pasada madrugada en Cáceres. El herido, que está "gravísimo", ha sido trasladado al hospital.

Según fuentes policiales, han sido detenidos otros cinco jóvenes de edades comprendidas entre los 21 y 29 años, que se encuentran en la Comisaría de la Policía Nacional de Cáceres. En la interventación han colaborado agentes del cuerpo de Policía Local.

Los hechos han sucedido en la avenida Virgen de Guadalupe, una de las más céntricas de la capital cacereña.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo un joven de 18 años fallecía en una pelea con arma blanca con un menor de 17, en las inmediaciones del parque del Perú de Cáceres.