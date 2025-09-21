Yuste, cuna de la europeidad, ensalza a Helga de Alvear, la mujer valiente que derribó fronteras con el arte y puso a Cáceres en el centro del universo contemporáneo

Helga de Alvear fue una mujer extraordinaria, que supo combinar fuerza, sensibilidad e inteligencia para fomentar la creación artística contemporánea en nuestro país.

Su sagaz visión cosmopolita aportó ambición y apertura de miras a todas las empresas en las que estuvo implicada, desde sus comienzos junto a Juana Mordó en los años 60, hasta la puesta en marcha de su fundación y Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres, ya en pleno siglo XXI.

Mucho se ha escrito sobre esta mujer de gran generosidad hacia nuestro país, pero habría que resaltar su carácter profundamente europeo e internacional, porque es lo que explica la altura de su legado artístico y cultural.

Por eso la razón de este homenaje que este domingo está teniendo lugar en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste.

Un enclave así parece particularmente adecuado a su persona.

El Monasterio de Yuste es el testimonio vivo de la mezcla de culturas que caracteriza el espíritu europeo. Última morada de Carlos V, un emperador español nacido en Flandes, que eligió este enclave para su retiro.

Yuste se encuentra cerca de la frontera portuguesa, y su arquitectura y jardines, cuyas primeras trazas se dice que respondieron al gusto personal del emperador, fusionan la estética renacentista con los ecos de la cultura andalusí que había conocido en su estancia juvenil en la Alhambra.

Yuste no solo es un sitio histórico de importancia monumental, sino que ofrece a los ciudadanos europeos un encuentro con sus raíces y una valiosa perspectiva sobre la diversidad cultural, la tolerancia y el respeto mutuo, que son fundamentales para la construcción de una Europa unida.

“Estamos convencidos de que Helga se sentiría cómoda aquí”, han manifestado Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, y Jose Polo, presidente de la Fundación Atrio, instituciones que han organizado el homenaje que está teniendo como hilo conductor ‘Carolvs: el camino de Flandes’, un concierto a cargo de la formación Música Ficta, bajo la dirección de Raúl Mavibarrena.

Paseo por territorios europeos

El programa que el público privilegiado está escuchando hoy también es un paseo por territorios europeos. El recorrido ha comenzado por una pieza de Tomás Luis de Victoria, maestro de capilla en el Monasterio de las Descalzas Reales al servicio de la emperatriz María de Austria, hija del emperador, y finaliza en Flandes, con la música de Josquin Desprez y Pedro Ruimonte, tras pasar por Milán, Francia y Borgoña.

Esa armonía de tradiciones culturales es lo que testigos de excepción están disfrutando en Yuste, un lugar emblemático de Europa que hoy ha colocado en el lugar que se merece a la coleccionista alemana que supo situar a Cáceres en foco universal de la cultura.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, además de familiares de la galerista y responsables del museo y de la fundación que lleva su nombre.

Durante su intervención, la presidenta de Patrimonio Nacional ha destacado el legado humano de Helga de Alvear y la labor que realizaron los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, autores del proyecto arquitectónico del museo y también de la Galería de las colecciones reales del palacio real de Madrid.

Ana de la Cueva ha desgranado igualmente la historia del Monasterio de Yuste, sus avatares durante la Desamortización de Mendizabal y su adquisición por parte de los marqueses de Mirabel hasta que definitivamente pasó al Estado. Ahora Patrimonio Nacional lo ha puesto en valor con obras de mejora que han atraído a cientos de visitantes.

Eso, además de la labor de la orden religiosa que lo habita, dota a este lugar de una identidad única.

El monasterio de Yuste incluye también una casa palacio en el que se alojó y murió Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico tras su abdicación.

Enclavado en la comarca de La Vera, al noreste de la provincia de Cáceres, el convento actual se reconstruyó sobre las ruinas del viejo monasterio que sirvió de residencia al emperador en los dos últimos años de su vida (1556-1558). Fue declarado en 2007 como Patrimonio Europeo y anualmente acoge la entrega de los Premios Europeos Carlos V, que gestionan la Fundación Yuste y que son presididos por Su Majestad el Rey (Jacques Delors, Mijail Gorbachov, Mario Draghi, Simone Veil o Josep Borrell son algunos de los galardonados desde que se instauraran en 1995).

En el acto, Jose Polo, también creador junto al chef Toño Pérez del legado gastronómico de Atrio y ambos presentes en Yuste) ha destacado el papel de Helga de Alvear por su capacidad para hacernos pensar y mirar el mundo desde la globalidad.

Jose y Toño tuvieron todo que ver en que Helga se fijara en Cáceres. Hoy la han ensalzado, igual que a su inseparable José María Viñuela, quien fuera patrono de su fundación y conservador de su museo.

Polo ha insistido en que “el dinero y el poder deben servir para hacer cosas buenas” como las que hizo la galerista.

Ha querido, además, enfatizar que el lugar elegido para este homenaje sea Yuste, en un momento convulso para la humanidad.

Por ello ha subrayado la necesidad de poner en valor la figura de Helga de Alvear, por su capacidad para derribar fronteras y tener puentes entre culturas.

Yuste, símbolo de la europeidad, es hoy el escenario que despide el homenaje iniciado ayer en el museo de la capital cacereña y que ha servido para recordar a un icono que dijo adiós el pasado 2 de febrero, día en que murió la mujer, pero nació el mito.