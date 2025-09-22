Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres regula el uso del futbolín en numerosos establecimientos

El Gobernador aprobó un reglamento en el que se afirmaba que este tenía efectos perjudiciales en la juventud

Jóvenes jugando al futbolín en el pasado.

Jóvenes jugando al futbolín en el pasado. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En marzo de 1952 el Gobierno Civil de la ciudad acuerda reglamentar el uso del futbolín porque "viene causando efectos perniciosos en la juventud, pues de distracción ha pasado a constituir un vicio. Así queda prohibida la entrada a menores de 14 años en establecimientos donde haya instalada mesa de futbolín. Además se regulan los horarios". Pero realmente, ¿cómo y dónde nació el futbolín?

Principales teorías del origen del futbolín

El origen del futbolín no está claro, Harold Searles Thornton patentó el primer modelo en Gran Bretaña en 1923, derivado de un juego en una caja de cerillas. Sin embargo, existen otras teorías que sitúan su nacimiento en Francia o Alemania a finales del siglo XIX, o incluso una versión española desarrollada por Alejandro Finisterre en 1937 para el Hospital de Montserrat durante la guerra civil. 

