Cuatro de los cinco detenidos por la reyerta mortal en Cáceres pasarán a disposición judicial en las próximas horas

El detenido restante permanecerá en comisaría para ser interrogado. El delegado del Gobierno avanza que el equipo forense realizará la autopsia al joven fallecido

Cuatro de los cinco hombres que fueron detenidos este domingo acusados de estar implicados en la reyerta mortal en Cáceres pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en declaraciones en un acto público.

El detenido restante, ha precisado, permanecerá en comisaría de la Policía Nacional para continuar con los interrogatorios. El suceso se produjo en la mañana del domingo y ha causado conmoción en la ciudad debido a que, como consecuencia de la pelea, falleció un joven de Nicaragua de 25 años que residía en Cáceres. Quintana apuntó que el equipo forense se encargará de realizar la autopsia al cadáver también en las próximas horas y más tarde se oficiará un funeral que, a petición de la familia directa, en situación de vulnerabilidad, será costeado por el ayuntamiento.

De forma paralela, la investigación avanza con los interrogatorios a los testigos que estuvieron presentes en el momento de los hechos. Lo cierto es que el lugar en el que se produjo, en la avenida Virgen de Guadalupe entre el hotel Alcántara y un estanco, una zona céntrica de paso salvo porque tuvo lugar a primera hora de la mañana. A preguntas de los medios sobre si las cámaras de los establecimientos pudieron registrar el momento preciso o algún dato, el delegado se mantuvo prudente y aseguró que en el curso de la investigación se ha requerido el material pertinente para determinar con precisión que ocurrió. "Están analizando todas las imágenes de toda la zona", sostuvo.

Un entierro “digno”

Sobre el asunto se pronunció también este lunes en nombre del ayuntamiento el concejal Emilio Borrega. En esa línea, manifestó su absoluta condena el suceso y lamentan la fatal consecuencia. Recordó, tal y como ya publicaran los medios el domingo, que el fallecido se encontraba residiendo en la ciudad con su hermana y ambos estuvieran bajo el amparo del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) porque no tienen recursos. De esta forma, manifestó que el ayuntamiento se encargará de oficiar un entierro “digno” y se ofrecerán servicios psicológicos a la familia.

El fallecimiento del joven de 25 años en una reyerta en Cáceres conmociona a los medios de comunicación de Nicaragua

La parte antigua de Cáceres recoge firmas ante "el desarrollo turístico incontrolado" y piden un equilibrio entre residentes y turistas

Cuatro de los cinco detenidos por la reyerta mortal en Cáceres pasarán a disposición judicial en las próximas horas

La Delegación de Personas Migrantes de la Diócesis de Coria-Cáceres traslada el pésame a la familia del joven fallecido

¡Por fin llegó el Nuncio!

Paco de Borja, vecino de La Madrila de Cáceres, tras la reyerta en la que falleció Yonatan: "Vino de Nicaragua buscando vida y encontró la muerte"

El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad

Facu Díaz, Edu Soto y Dani Mateo: el humor se sube al Gran Teatro de Cáceres

