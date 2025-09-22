Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Delegación de Personas Migrantes de la Diócesis de Coria-Cáceres traslada el pésame a la familia del joven fallecido

Esta delegación diocesana se puso a su disposición de la familia "para brindar el apoyo y acompañamiento necesarios en estos momentos de profundo dolor"

La Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de la Diócesis de Coria-Cáceres ha manifestado, a través de un grupo de acompañamiento en WhatsApp dirigido a la comunidad migrante, su más sentido pésame a la familia de Jonathan, el joven nicaragüense de 25 años fallecido en Cáceres este pasado domingo tras una pelea entre dos grupos.

Asimismo, esta delegación diocesana se puso a su disposición de la familia "para brindar el apoyo y acompañamiento necesarios en estos momentos de profundo dolor", según un comunicado de la diócesis.

A través de la citada red social, se agradeció al Ayuntamiento de Cáceres el hecho de que se haga cargo de los gastos del sepelio, y se rogó que no se realizasen peticiones económicas en redes sociales ni en otros espacios, dado que este aspecto ya había sido cubierto.

"Desde la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de la Diócesis de Coria-Cáceres piden una oración por Jonathan, por su familia y sus amigos, y condenan con firmeza cualquier tipo de violencia. Del mismo modo, solicitan el máximo respeto hacia la familia en estas circunstancias de sufrimiento", concluye el comunicado.

La Delegación de Personas Migrantes de la Diócesis de Coria-Cáceres traslada el pésame a la familia del joven fallecido

