La Delegación de Personas Migrantes de la Diócesis de Coria-Cáceres traslada el pésame a la familia del joven fallecido
Esta delegación diocesana se puso a su disposición de la familia "para brindar el apoyo y acompañamiento necesarios en estos momentos de profundo dolor"
EP
La Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de la Diócesis de Coria-Cáceres ha manifestado, a través de un grupo de acompañamiento en WhatsApp dirigido a la comunidad migrante, su más sentido pésame a la familia de Jonathan, el joven nicaragüense de 25 años fallecido en Cáceres este pasado domingo tras una pelea entre dos grupos.
Asimismo, esta delegación diocesana se puso a su disposición de la familia "para brindar el apoyo y acompañamiento necesarios en estos momentos de profundo dolor", según un comunicado de la diócesis.
A través de la citada red social, se agradeció al Ayuntamiento de Cáceres el hecho de que se haga cargo de los gastos del sepelio, y se rogó que no se realizasen peticiones económicas en redes sociales ni en otros espacios, dado que este aspecto ya había sido cubierto.
"Desde la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de la Diócesis de Coria-Cáceres piden una oración por Jonathan, por su familia y sus amigos, y condenan con firmeza cualquier tipo de violencia. Del mismo modo, solicitan el máximo respeto hacia la familia en estas circunstancias de sufrimiento", concluye el comunicado.
