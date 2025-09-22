Tribunales
Uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres pasa a disposición judicial y los otros cuatro quedan libres con cargos
La Policía Nacional confirma que ha sido trasladado a los juzgados pasadas las cinco de la tarde y se encuentra ya a la espera de que la jueza decrete medidas cautelares
Uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres pasa a disposición judicial y los otros cuatro quedan libres con cargos. Así lo han confirmado a este diario fuentes policiales y judiciales este lunes. En un principio, estaba previsto que pasaran a disposición cuatro de los cinco detenidos, tal y como avanzó la Delegación de Gobierno, pero finalmente ha sido uno de los jóvenes el que ha sido trasladado a los juzgados para ser interrogado a requerimiento de la jueza.
[Habrá ampliación]
