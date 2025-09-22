Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres pasa a disposición judicial y los otros cuatro quedan libres con cargos

La Policía Nacional confirma que ha sido trasladado a los juzgados pasadas las cinco de la tarde y se encuentra ya a la espera de que la jueza decrete medidas cautelares

Cáceres

Uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres pasa a disposición judicial y los otros cuatro quedan libres con cargos. Así lo han confirmado a este diario fuentes policiales y judiciales este lunes. En un principio, estaba previsto que pasaran a disposición cuatro de los cinco detenidos, tal y como avanzó la Delegación de Gobierno, pero finalmente ha sido uno de los jóvenes el que ha sido trasladado a los juzgados para ser interrogado a requerimiento de la jueza.

Profesionales del ámbito nuclear abogan por seguir el ejemplo de la "gemela" de la central de Almaraz

Uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres pasa a disposición judicial y los otros cuatro quedan libres con cargos

El nuevo Palacio de Justicia de Cáceres toma forma: primera piedra en septiembre y las obras, a partir de octubre

Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: "Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató"

100.000 euros para promover la igualdad de género en el entorno rural de Cáceres

90 minutos de infierno por el incendio de Mejostilla en Cáceres: "Necesitamos que las parcelas se desbrocen"

La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua

La parte antigua de Cáceres recoge firmas ante "el desarrollo turístico incontrolado" y piden un equilibrio entre residentes y turistas

