Hasta el 3 de octubre
100.000 euros para promover la igualdad de género en el entorno rural de Cáceres
La diputación lanza una nueva convocatoria para promocionar proyectos en comunidades educativas
La Diputación de Cáceres abre el plazo de solicitud de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro de los centros escolares sostenidos con fondos públicos para el desarrollo de proyectos coeducativos y de promoción de la igualdad de género en el curso escolar 2025/26. Los citados planes deberán desarrollarse de manera íntegra en municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes.
Presupuesto
A través de esta línea de ayudas, dotada con un presupuesto de 100.000 euros, la Institución Provincial pretende fomentar la participación de las familias y la comunidad educativa en las zonas rurales en la promoción de la igualdad de género, la reducción de las desigualdades o la promoción del ejercicio de los derechos y las oportunidades de mujeres/niñas y hombres/niños, entre otros.
5.000 euros
Los proyectos recibirán un importe máximo de 5.000 euros y deberán alinearse con alguno de los siguientes objetivos: elaboración y divulgación de protocolos y materiales que eviten estereotipos sexistas y promuevan la erradicación de la violencia machista; puesta en marcha de escuelas de madres y padres para la promoción de relaciones sanas e igualitarias y el fomento de la responsabilidad compartida; el apoyo en la implementación de planes para la igualdad de género en los centros educativos; promoción de actuaciones de prevención del acoso sexual; impulso de cuestiones encaminadas a la resolución pacífica de conflictos y de proyectos de lectura; rediseño de los espacios escolares y realización de actuaciones inspiradores sobre mujeres.
3 de octubre
Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo viernes 3 de octubre a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres.
