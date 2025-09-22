100.000 euros para promover la igualdad de género en el entorno rural de Cáceres

La Diputación de Cáceres abre el plazo de solicitud de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro de los centros escolares sostenidos con fondos públicos para el desarrollo de proyectos coeducativos y de promoción de la igualdad de género en el curso escolar 2025/26. Los citados planes deberán desarrollarse de manera íntegra en municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes.

Presupuesto

A través de esta línea de ayudas, dotada con un presupuesto de 100.000 euros, la Institución Provincial pretende fomentar la participación de las familias y la comunidad educativa en las zonas rurales en la promoción de la igualdad de género, la reducción de las desigualdades o la promoción del ejercicio de los derechos y las oportunidades de mujeres/niñas y hombres/niños, entre otros.

5.000 euros

Los proyectos recibirán un importe máximo de 5.000 euros y deberán alinearse con alguno de los siguientes objetivos: elaboración y divulgación de protocolos y materiales que eviten estereotipos sexistas y promuevan la erradicación de la violencia machista; puesta en marcha de escuelas de madres y padres para la promoción de relaciones sanas e igualitarias y el fomento de la responsabilidad compartida; el apoyo en la implementación de planes para la igualdad de género en los centros educativos; promoción de actuaciones de prevención del acoso sexual; impulso de cuestiones encaminadas a la resolución pacífica de conflictos y de proyectos de lectura; rediseño de los espacios escolares y realización de actuaciones inspiradores sobre mujeres.

3 de octubre

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo viernes 3 de octubre a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres.

Suscríbete para seguir leyendo