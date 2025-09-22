Facu Díaz, Edu Soto y Dani Mateo: el humor se sube al Gran Teatro de Cáceres

El humor tiene nombres propios esta temporada en el Gran Teatro: Facu Díaz, Edu Soto y Dani Mateo terrizarán en la bombonera cacereña para poner en escena sus últimos espectáculos.

Mateo

Dani Mateo llegará el 5 de octubre con ‘Por qué no te callas’, una oportunidad para disfrutar del catódico cómico, presentador de radio y televisión y actor, que ha pasado por varios programas de entretenimiento en el panorama español, tanto de televisión como de radio: ‘Zapeando’, ‘YU: No te pierdas nada’ o ‘El Intermedio’, son algunos de los más famosos.

En el mundo de la comedia destaca por su humor ácido y su trabajo en Comedy Central, con monólogos en ‘El Club de la Comedia’ o haciendo de presentador, jurado o participante en el ‘Roast Battle’.

Dani Mateo, en octubre. / CEDIDA

Soto

Improvisación, comedia musical, interacción con el público... Todo eso es ‘Más vale solo que ciento volando. Revolution’, el nuevo espectáculo de Edu Soto, que se podrá disfrutar en el Gran Teatro en enero. Concretamente, el 23 de enero. Las entradas ya están a la venta al precio de 22 euros (precio único).

Esta comedia musical improvisada también añade un toque de interacción con el público. Soto combina todos estos elementos para devolver al directo a un artista inclasificable. Con este espectáculo, el ‘showman’ Edu Soto consolida la trilogía ‘Más vale solo que ciento volando’.

«Cantar y bailar son solo una parte de lo que te espera, ya que, como siempre, se meterá en la piel de un sinfín de personajes. Cada función es diferente y, conociéndolo, sabemos que siempre habrá una sorpresa», expresan desde la organización.

Soto es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más polifacéticos y multidisciplinares de nuestro país. Catalán de nacimiento (y de corazón), afincado en Madrid, ciudad que ama y donde ha seguido creciendo como artista, Soto es actor, cantante, músico, bailarín y un auténtico maestro de la improvisación y la interpretación. «Ha trabajado en cine, teatro, televisión y musicales, destacando en la reconocida Gran Vía madrileña. Pocas cosas se le resisten a este artista y aún menos son los que pueden hacer tanto como él. Un genio del humor, la comedia y, también, del teatro clásico, como ha demostrado en muchas ocasiones», destacan desde la web del Gran Teatro.

Edu Soto en su último espectáculo. / CEDIDA

Díaz

Por último, Facu Díaz llega el 15 de marzo con ‘Esto no es culpa de nadie’, con entradas también ya a la venta por 18 euros (en cualquier localidad). Otro espectáculo de stand-up del comediante y ‘streamer’ uruguayo Facu Díaz, donde aborda la situación actual del mundo de manera «escandalosamente sesgada» y, según él, «confusa».

En el espectáculo, Díaz analiza lo que sucede en el planeta, y se describe como una obra donde «lo que está pasando es culpa de todos y a la vez culpa de nadie».