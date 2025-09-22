Suceso
La muerte del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', durante la reyerta de este domingo en Cáceres conmociona a Nicaragua
Radios, diarios y portales connacionales se han hecho eco del suceso, que se produjo entre las 8.00 y las 8.30 horas a las puertas del Hotel Alcántara y del estanco situado en la avenida Virgen de Guadalupe
La Selección Rítmica Independiente de Ocotal, grupo de baile al que pertenecía, lamenta su pérdida: "Rompe filas, Pirlo"
El fallecimiento del varón de 25 años durante una reyerta en Cáceres este domingo ha conmocionado a los medios de comunicación de Nicaragua. El país natal de Jonathan Eduardo Espinoza Castellano, nombre del joven, no ha tardado en hacerse eco de los hechos, que se produjeron entre las 8.00 y las 8.30 horas del 21 de septiembre a las puertas del Hotel Alcántara y del estanco situado en la avenida Virgen de Guadalupe.
Cinco detenidos
"Tragedia en España" titula el portal 'Artículo 66' en relación con la noticia que se ha saldado con la detención de cinco personas. De edades comprendidas entre los 21 y los 29 años, los arrestados proceden de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, según las primeras informaciones recabadas.
"Nicaragüense muere tras recibir violenta golpiza en España" publica el diario 'La Prensa'. Según cuenta un vecino que presenció la escena, la reyerta estuvo protagonizada por "dos grupos de jóvenes peleándose". Momentos después, uno de los chicos cayó desplomado a la acera. "Algunas personas se acercaron para auxiliarle, pero al mismo tiempo varios integrantes del otro grupo continuaban propinándole patadas en las piernas mientras yacía inmóvil en el suelo", explica el testigo.
"Un joven trabajador y con sueños de superación"
Espinoza fue traslado al Hospital Universitario de la capital cacereña, donde finalmente falleció, según confirmó la familia a este periódico. Procedía de la ciudad de Ocotal, en el departamento de Nueva Segovia, y residía en España desde hacía tres años.
"Decidió emigrar a España en busca de mejores condiciones laborales", recoge 'Radio Corporación'. "Familiares y amistades en Nicaragua recibieron con profundo dolor la noticia, recordándolo como un joven trabajador y con sueños de superación", añade. Otros medios como 'La Nueva Radio Ya' o '100% Noticias' también se han hecho eco del suceso.
"Un entierro digno"
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cáceres han confirmado esta mañana que tanto el joven como su hermana, con la que residía en la ciudad, dependían del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). "Al ser personas sin recursos, como así ha quedado palpable por parte de los técnicos del IMAS, el ayuntamiento se hace cargo del sepelio, de darle un entierro digno, por ser una familia vulnerable y no tener medios", ha dicho el concejal de Empleo, Emilio José Borrega Romero. No obstante, aún no se ha confirmado dónde se va a efectuar.
Sea como fuere, Borrego ha aprovechado para condenar los hechos, lamentando "profundamente las consecuencias". Según ha señalado, la Policía Nacional está trabajando para esclarecer lo ocurrido.
"Rompe filas, 'Pirlo'"
Según ha publicado la Selección Rítmica Independiente de Ocotal, grupo musical y de baile al que pertenencía Jonathan, los allegados al joven le llamaban 'Pirlo' . "Se nos adelantó otro de los que siempre estuvo al frente en los desfiles y en otros momentos importantes para la Selección Rítmica Independiente hoy ha pasado a la presencia del señor, otro de los angelitos de la Tía Adriana descansa en la paz. Rompe Filas Pirlo! Hasta pronto", ha sido el mensaje de condolencias que ha publicado la agrupación en sus redes sociales.
