Incendios forestales

Un incendio de pastos pone en alerta a Mejostilla en Caceres

Dos dotaciones de bomberos trabajan en la extinción del fuego, que amenaza a viviendas próximas con el viento como enemigo

Un incendio de pastos originado minutos antes de la medianoche en la barriada cacereña de Nueva Ciudad, en el distrito Norte de la ciudad (zona Mejostilla), obliga a los bomberos del Sepei a actuar para tratar de extinguir las llamas.

Dos dotaciones del cuerpo están trabajando, de forma coordinada con agentes de policía local y nacional, para sofocar el fuego con la dificultad añadida de las grandes rachas de viento que azotan a la ciudad.

Avenida de los Cuatro Lugares

El incendio se ha originado en la avenida de los Cuatro Lugares, y rápidamente se ha extinguido por las inmediaciones de Nueva Ciudad, dirigiéndose hacia el este. Algunas casas aisladas de las calles Sócrates y Tales de Mileto se han quedado a escasos metros de las llamas, pero los agentes de las fuerzas de seguridad no han considerado necesaria su evacuación.

Algunos vecinos señalan que “no es la primera vez que arde esta zona” y especulan con su posible origen, aunque por el momento nada está confirmado. Otros han tratado de sofocar las llamas con mangueras.

Ha sido necesario el corte de algunas calles para facilitar el trabajo de los bomberos y un servicio de grúa municipal también ha acudido para retirar algunos coches que estaban cercanos a las llamas.

