¡Por fin llegó el Nuncio!

Voy a comentaros hoy esta noticia que se ha producido hace unos días. La Santa Sede había removido a otro destino al anterior ocupante de la residencia oficial de la avenida Pio XII 46, de Madrid, y estábamos esperando al nuevo. Bueno, pues el nuevo ya ha llegado. Estoy seguro que alguno podrá decirme, eso del nuncio ¿qué es? Vamos con ello.

La figura de los nuncios apostólicos han sido mas o menos claves desde hace siglos. Una buena definición es la de que “un nuncio es el representante diplomático del papa ante el Estado que sea y la Iglesia local del mismo”. Este tipo de oficio fue desarrollándose con el estado pontificio y la ampliación de las relaciones internacionales de la Iglesia, esto se produjo sobre todo desde la Edad Media y se institucionalizará a partir de los siglos XVI-XVII.

En la actualidad la diplomacia vaticana se ha consolidado como instrumento para promover la paz, la libertad religiosa o para servir de puente en conflictos internacionales. Aunque la importancia de su labor ha ido disminuyendo con el paso de los siglos, es verdad que en situaciones concretas sigue siendo valorada su intervención.

Una de sus funciones mas delicadas es la de nombrar a los nuevos obispos cuando se producen vacantes. Pide información sobre candidatos y manda a Roma una terna de nombres de los cuales (si no ha nada en contra) la Santa Sede elige uno. He participado en alguno de estos procesos, “recibes una carta sin remite, que contiene unos folios donde se te plantean una serie de cuestiones sobre alguien, se te amonesta que todo lo hagas está bajo secreto pontifico; la única copia de lo que escribas es la que debes devolver en otro sobre que se te envía; debes destruir todo lo que puedas haber reescrito (notas, reflexiones, etc.) sobre el tema.

Supervisan los acuerdos entre la Santa Sede y el estado en cuestión y cuida que la legislación civil respete los derechos de la Iglesia.

Pronto llegará a Madrid Piero Pioppo, será nuevo nuncio en España y Andorra, Italiano, 64 años, doctor en Teología, con experiencia en Corea del Sur, Chile e Indonesia. Llega después de un cierto impás producido por el retraso del gobierno en dar su aprobación al mismo. Retraso que ha tenido explicaciones distintas según los medios a los que acudáis.

