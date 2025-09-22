90 minutos de infierno por el incendio de Mejostilla en Cáceres: "Necesitamos que las parcelas se desbrocen"

El incendio de pastos que se originó en la avenida de los Cuatro Lugares de la barriada cacereña de Nueva Ciudad en la madrugada del domingo al lunes provocó 90 minutos de infierno para los vecinos. Las llamas estaban justo al otro lado de la carretera, a menos de diez metros de sus casas. Sin embargo, la calzada hacía de cortafuegos y las llamas no se acercaron.

Dos dotaciones

Dos dotaciones del Sepei de Cáceres acudieron rápidamente hasta el lugar de los hechos para tratar de contener las llamas con la dificultad añadida del viento. Salieron del parque de bomberos a las doce en punto y regresaron justo una hora y media después. El fuego se extendía con agilidad, y varios agentes de la policía local y nacional tuvieron que emplearse a fondo para cortar calles y controlar que el incendio no se acercase a casas habitadas.

Deliberación

Tras varios minutos de deliberación, se optó por no evacuar ninguna vivienda. Las calles que estaban más afectadas eran Sócrates y Tales de Mileto. Algunos vecinos señalaron que «no es la primera vez que arde esta zona» y especulaban con su posible origen, aunque nada estaba confirmado.

Quejas

Los vecinos, por otro lado, mostraron sus quejas por la falta de desbroce en algunas parcelas del entorno:«Si llega a saltar a esta zona, engulle nuestras casas», señalaban.