El nuevo Palacio de Justicia de Cáceres toma forma: primera piedra en septiembre y las obras, a partir de octubre

La apertura del Año Judicial en la región extremeña ha servido para agendar una fecha esperada. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ( TSJEx ), María Félix Tena, ha avanzado que este mismo mes de septiembre se procederá al acto de colocación de la primera piedra de lo que será el Palacio de Justicia de Cáceres.

Se trata de una de las obras más ambiciosas que se acometerá en Cáceres en los próximos meses y una de las más esperadas en el ámbito judicial en las últimas décadas.

Obras en octubre

Tena ha especificado en su alocución que la presidencia y la Sala de Gobierno se volcarán este curso judicial en la implementación de los tribunales de instancia, la puesta en marcha de las nuevas secciones de Violencia sobre la Mujer, así como la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres; y también la solicitud del nuevo Palacio de Justicia de Navalmoral de la Mata.

A este respecto, se ha referido al hecho de que ya es “una realidad” la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres, cuya obra “ya está adjudicada”. Y ha avanzado que “este mes de septiembre se procederá a la puesta de la primera piedra”.

La obra dará comienzo antes del 10 de octubre. “Permitirá contar con unas dependencias dignas para el Instituto de Medicina Legal y Forense”.

Autoridades asistentes a la apertura del Año Judicial de Extremadura. / Eduardo Villanueva

Necesidades

Además, la presidenta del alto tribunal extremeño ha reiterado la “necesidad” de que en el partido judicial de Cáceres, y con un ámbito también provincial, se cree la sección mercantil del Tribunal de instancia, así como que la sección Civil del Tribunal de instancia de Badajoz cuente con una plaza más de magistrado, y que la sección de lo Social “se vea también reforzada con otra nueva plaza judicial”.

Todas ellas, propuestas que Tena ha calificado de “prioritarias”. Y ha recordado que el 1 de julio de 2025 entraron en funcionamiento los tribunales de instancia en todos los partidos judiciales, “sin especiales disfunciones”, excepto en Cáceres, Mérida, Plasencia y Badajoz; que lo harán a partir del 1 de enero de 2026.

Al respecto, ha señalado que la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia “supone una nueva forma de trabajar de la administración de Justicia, adaptada plenamente a las nuevas tecnologías".

Tena Aragón ha anunciado que, ante el “aumento de competencias que tendrán la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de instancia de Cáceres”, que abarca su competencia territorial a los siete partidos judiciales de la provincia, se ha creado otra plaza más de magistrado para esa sección, entrará en funcionamiento también el 1 de enero.

Por su parte, en la provincia de Badajoz, “se ha conseguido crear una sección especializada de violencia sobre la mujer de ámbito comarcal”, con sede en Mérida y “siguiendo el modelo que ya iniciamos en 2023 en la provincia de Cáceres”.

El objetivo: que las víctimas de este tipo de delitos, “sin salir de sus lugares de residencia”, telemáticamente, puedan asistir a las comparecencias y su procedimiento “sea visto por unos profesionales dedicados única y exclusivamente a este tipo de procedimientos”.

A la par, en el Tribunal de instancia de Badajoz la sección de violencia sobre la mujer verá ampliada la plantilla con un segundo magistrado, “dado que estas secciones van a asumir los delitos de violencia sexual”.