Paco de Borja, vecino de La Madrila de Cáceres, tras la reyerta en la que falleció Yonatan: "Vino de Nicaragua buscando vida y encontró la muerte"

"Cada víctima de violencia en nuestras calles lleva detrás una historia, una familia, un sueño roto... Cáceres despierta con la noticia de un joven asesiando a golpes, y no basta con contabilizar detenidos ni redactar atestados". El presidente vecinal de la asociación La Madrila-Peña del Cura, Paco de Borja, clama en sus redes sociales contra los violentos tras la muerte de Yonatan, un joven nicaragüense de 25 años, en una reyerta a primera horadel pasado domingo. Pide a las instituciones que no despachen este caso como "un hecho puntual", refiriéndose a las palabras del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

"Fragilidad"

"La violencia que humilla, que remata en el suelo, nos recuerda la fragilidad de la convivencia. Nos obliga a mirar de frente la exclusión, la precariedad y el vacío eduactivo, que dejan hueco a la brutalidad", señala. "La ciudad no solo llora a Yonatan, sino a la falta de respuestas sociales para frenar que la violencia se convierta en lenguaje de quienes no saben construir futuro. La justicia tendrá su camino, pero la sociedad debe hacerse cargo del suyo", cuenta apenado.

Hotel Alcántara

La pelea se desencadenó en torno a las 8.00 de la mañana, a las puertas del hotel Alcántara y del estanco ubicado en la avenida Virgen de Guadalupe. La Policía Nacional ha confirmado la identificación y detención de cinco jóvenes de edades comprendidas entre 21 y 29 años, que aún siguen en dependencias policiales a la espera de que la autoridad judicial solicite su puesta a disposición.

De Borja señaló que "la imagen de un joven en el suelo, apaleado cuando ya estaba inconsciente, debería sacudirnos más que cualquier estadística". "Yonatan vino a Cáceres buscando vida. Encontró la muerte en una avenida que, a partir de hoy, graba su nombre entre susurros, flores y lágrimas". "Que no nos gane la indiferencia, porque la violencia no distingue barrios, de nuevo La Madrila en sus aledaños, ni horarios , ocho de la mañana tras una noche de diversión, ni nacionalidades. Cada patada a un cuerpo vencido es una patada a la conciencia colectiva", concluye el representante vecinal.