Reivindicación
La parte antigua de Cáceres recoge firmas ante "el desarrollo turístico incontrolado" y piden un equilibrio entre residentes y turistas
"Es el barrio de todos los cacereños y cacereñas, así como de todas las personas que llegan desde lejos para visitarlo. Pero también es el barrio de las personas que viven en él cada día, vecinas y vecinos que reciben a quienes llegan con los brazos abiertos y que, a la vez, reclaman sus derechos legítimos como ciudadano", alegan
Los vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres están recogiendo firmas por lo que ellos denominan en un comunicado "justo equilibrio turístico-vecinal". Indican que la campaña se realiza "ante el silencio y la inacción del consistorio" e insisten en que "es un barrio habitado, vivo y cansado de ver cómo los sucesivos gobiernos municipales ignoran sus necesidades y sus peticiones".
Añaden que el actual gobierno municipal "ni siquiera responde a las preguntas que le formularon a través de los cauces administrativos establecidos para uso de la ciudadanía. Es un barrio cuyo vecindario no quiere terminar acostumbrándose a ver cómo el ayuntamiento mira hacia otro lado, enfocando su interés y sus recursos en el desarrollo turístico incontrolado, que afecta a esta zona de nuestra ciudad con especial intensidad".
Supresión de plazas
Señalan que desde que el pasado mes de julio el consistorio suprimiera otras 15 plazas de aparcamiento frente al recién inaugurado hotel Hilton, en la plazuela de Santiago, todos los miércoles, al atardecer, vecinos y vecinas expresan su malestar sentándose a tomar el fresco y buscando soluciones en ese espacio ahora prohibido para los coches.
Este último miércoles, por novena semana consecutiva, se celebró un nuevo encuentro vecinal frente al palacio de Godoy, demostrando así que el movimiento reivindicativo vecinal "no pierde fuelle ni piensa detenerse". De hecho, han decidido promover una recogida de firmas para reivindicar que sus necesidades y peticiones "como ciudadanía de pleno derecho sean tenidas en cuenta y atendidas en igualdad con el resto de los ciudadanos y ciudadanas de Cáceres y en sano equilibrio con la masiva presencia de turistas en la zona".
Igualdad y equilibrio son los términos clave que animan sus reivindicaciones, relacionadas con la movilidad y el acceso al transporte y a otros servicios públicos. La Ciudad Monumental, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, "es el barrio de todos los cacereños y cacereñas, así como de todas las personas que llegan desde lejos para visitarlo. Pero también es el barrio de las personas que viven en él cada día, vecinas y vecinos que reciben a quienes llegan con los brazos abiertos y que, a la vez, reclaman sus derechos legítimos como ciudadanos, ahora,
