El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad

Surgió ligado a la explosión demográfica que Cáceres experimentó a lo largo del siglo XX, pasando de 16.933 habitantes en 1900, a 82.235 vecinos censados en 2000. La ciudad necesitaba nuevas viviendas y la zona conocida actualmente como El Perú sirvió para asentar una parte de ellas. Un barrio humilde, de clase obrera, que en sus inicios se asentaba como una pequeña isla, pero que continuó su expansión durante las décadas de los 80 y los 90, y los primeros años del nuevo milenio. Un barrio en el que conviven vecinos 'de toda la vida' con nuevos inquilinos; donde parte de comercio local se ve ensombrecido por la llegada de grandes competidores; y, en general, donde lo tradicional se transforma, para bien o para mal, con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias.

Autoservicios Gómez

Carlos Gómez, propietario de Autoservicios Gómez, es testigo de esa metamorfosis. Su padre abrió el negocio en la calle Antonio Floriano Cumbreño hace 38 años. Los residentes de la zona acudían a él para adquirir carne, lácteos o legumbres. Era la época dorada del comercio tradicional, que vio truncados sus sueños cuando hicieron su aparición las enemigas por antonomasia del comercio de barrio: las grandes superficies.

Carlos Gómez, de Autoservicios Gómez. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

"Su llegada nos ha hecho mucho daño. Hemos conseguido aguantar con mucho sacrificio; este es un establecimiento para estar aquí dos personas mínimo, pero no se puede pagar", explica Gómez. "Lo quiero mantener porque es un negocio tradicional y a mi padre le costó mucho levantarlo, pero si veo que se me va a ir la vida... tengo un niño y no estoy dispuesto a renunciar a algunas cosas", lamenta. Añade que son esos vecinos 'de toda la vida' sus principales clientes. "Por desgracia, algunos se van muriendo, y cada vez llega gente más joven", asevera. La inevitable transformación continúa su curso y lo que perjudica a algunos, a otros les beneficia.

Bar Le Petit

Jesús Muriel abrió hace ocho meses, el 28 de febrero, la cafetería Le Petit. Se ubica en el número 6 de la calle Lima, donde antes se asentaba el mítico bar Julián, regentado por Julián Borrella, amante taurino que aunó en su negocio la hostelería con su gran pasión. De hecho, el establecimiento era lugar de encuentro de los taurinos cacereños, que se juntaban en las temporadas de toros para ver las corridas por televisión.

Jesús Muriel, dueño de la cafetería Le Petit. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Pero, ahora es Muriel quien atiende a cerca de 100 clientes diarios en un local que guarda su propio sello. "Los vecinos del barrio me han recibido muy bien, son muy buena gente", asevera. Además, el IES Ágora es otro de sus principales emisores de consumidores. "Sobre todo, para los desayunos", dice el hostelero. El ticket medio de café con tostadas (entre las que destaca la de jamón, rulo de cabra y aguacate) cuesta unos 4,50 euros. Además, reparten raciones (churrasco de pollo, moraga, patatas o huevos rotos con jamón), pizza o 'burguers'. Todo ello lo pueden disfrutar los clientes en el interior o en la terraza, donde caben alrededor de seis mesas.

AECO Serigrafía

Y de esa "vidilla" que tiene el local de Muriel es testigo Aurora González, propietaria de AECO Serigrafía, en el número 6 de la calle Arequipa. La empresaria admite la influencia del instituto, aunque afirma que el grueso de sus clientes no es del barrio, sino "de gente que sabe dónde estamos" e, igualmente, pone el foco en la apertura de superficies comerciales como uno de los grandes lastres para los negocios locales. Sea como fuere, con respecto al Perú, asevera que "está creciendo y hay mucha más actividad", pero no considera que "se haya modernizado mucho, porque siguen las mismas casas, los mismos edificios, etc.".

Aurora González, propietaria de AECO Serigrafía. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

No obstante, un paseo por la calle Lima permite comprobar que uno de los bloques de pisos sí ha sufrido un cambio notorio. La metamorfosis abarca todos los ámbitos, también el de la sostenibilidad y, en la esquina con Antonio Floriano Cumbreño, un edificio ya puede hacer gala de ella. El bloque se ha sometido a una rehabilitación energética que ha transformado por completo su fachada y con la que se prometía "un ahorro mínimo de un 30% o un 35%", cuenta el expresidente de la comunidad, Juan José Pedroso. "Y en mi casa, sí tengo ese ahorro", añade.

Rehabilitación energética

Fue durante su mandato (desde finales de 2019 hasta finales de 2024) cuando se empezó a gestar la rehabilitación energética. "El arquitecto nos propuso en 2022 los fondos Next Generation EU y fue cuando, por votación, la comunidad decidimos hacerlo". Aunque se presentó un contrato de 14 meses, la obra se ha prolongado durante algo más de dos años por algunos imprevistos que han salido (el edificio tiene 45 años y hubo que hacer reparaciones en el tejado o en materiales desgastados). Sea como fuere, la ejecución ha consistido en mejorar la climatización de la construcción, mediante un forro de SATE de ocho centímetros de grosor por toda la fachada y el cambio de ventanas. Esto último ha sido algo opcional, pero Pedroso asegura que "entre el 70% y el 80% de los vecinos las han cambiado".

Juan José Pedroso, expresidente de la comunidad rehabilitada. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Con respecto al diseño, una junta general eligió el color actual entre varias opciones. "La mayoría de los vecinos con los que he hablado están muy contentos con el modelo elegido", asevera el expresidente. Vecinos que han de asumir el 20% del coste de la reforma, pues la cantidad restante se costea con los mencionados fondos. "Está todavía por aclarar si se paga en las cuotas mensuales o si se permite desembolsar toda la cantidad junta a aquellos que la deseen", concluye Pedroso.

Recuperando el testimonio de Aurora González y su opinión sobre la modernización, una de las cosas que está pendiente del cambio es el parque infantil ubicado frente al Ágora. "No va ningún niño porque están todos los cacharritos rotos. No han puesto nunca uno nuevo", dice Saturnina Leal, que lleva más de 40 años viviendo en El Perú. "Me gustaría que volviesen a poner las luces de Navidad en la calle Lima, donde han estado siempre, y que cambiasen las baldosas que se mueven, porque cuando llueve nos salpica y nos llenamos las piernas de agua".

No ignora la cantidad de gente joven que está llegando al barrio. "Se han vendido muchos pisos; en mi bloque solo quedo yo de las que compramos originalmente", asevera. No obstante, muy probablemente todos esos nuevos vecinos ya la conozcan. Ella ha colaborado en la transformación del barrio o, al menos, en darle algo de alegría. Aunque, en su caso, no es algo reciente. "Mi marido falleció hace nueve años, y ya llevaba tiempo haciéndolo", explica. Pero, ¿el qué?

Saturnina y sus jardines

Pues el cuidado voluntario de tres pequeños jardines. Tres pequeñas parcelas repletas de plantas de todo tipo que dan ese 'toque' original a la vía. "Primero arreglaba el mío, en la esquina entre la calle Lima y Juan XXIII, porque es donde da mi fachada", explica la vecina. Según cuenta, solicitó permiso al ayuntamiento para poder coger el agua de una boca de riego, pero le dieron una negativa al ser un terreno particular suyo. "Nos ofrecieron vendérselo, pero les dijimos que no", afirma. La cuestión es que 'Satur' tenía que regar lanzando una manguera desde su ventana. Una práctica que estuvo empleando hasta hace un mes aproximadamente, cuando instalaron un grifo en su portal. Los otros dos jardines los riega con el agua que le dan desde el bar Deme, que también le proporciona posos de café. Los mezcla con el estiércol que le trae su hermano y hace el abono con el que nutre sus rosales, hortensias, adelfas, begonias, alegrías de la casa, etc. Plantas que paga ella, como también el césped artificial que ha instalado para evitar mancharse de barro.

Saturnina Leal, vecina de El Perú. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Para evitar que se manchen los clientes que salen a fumar (encuentran en el jardín su espacio) del bar Deme. Un bar 'de siempre' que tiene casi enfrente un nuevo emprendedor. Es lo que ocurre en El Perú. Parte de lo tradicional se mantiene, apreciado por sus vecinos, pero la modernidad está ahí, llega lenta pero inexorablemente y va transformando poco a poco la realidad, la vida de todos.