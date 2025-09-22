Profesionales del ámbito nuclear abogan por seguir el ejemplo de la "gemela" de la central de Almaraz

Desde la Sociedad Nuclear Española (SNE) defienden la continuidad de la operación de todo el parque nuclear español. En lo que respecta a la provincia cacereña, Paulo Domingues, presidente de la citada organización, señala que la central nuclear de Almaraz (CNAT) se encuentra en un punto "muy crítico", puesto que su situación se aproxima a la de "no retorno". Por ello, hacen un llamamiento a los responsables políticos a sentarse con los propietarios para extender su vida útil.

Domingues realizó esta petición este lunes en la rueda de presentación de la 51 edición de la Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española, que se desarrollará en la capital cacereña. Asimismo, abogó por seguir con la prórroga de la central de Almaraz, tomando como ejemplo la decisión tomada en Estados Unidos con su "gemela", North Anna. Según explicó el representante de la SNE, cada central nuclear de España tiene una gemela de referencia para su diseño. En el caso de la planta de Almaraz, esta planta se encuentra en Virginia, EE.UU..

En dicho país, el organismo regulador ha otorgado en agosto del año pasado una autorización para que la central North Anna opere durante "80 años". El presidente de SNE señaló que esta no es la primera central estadounidense que logra esta autorización. Además, lamentó que, si todo el parque español cierra en las fechas previstas, lo harán con "un promedio de 46 años, es decir, poco más de la mitad de lo que operará la central gemela".

Residuos

En cuanto a la cuestión de la gestión de residuos, el presidente de la Sociedad Nuclear Española, Paulo Domingues, manifiesta que existen almacenes individualizados en las centrales donde se deposita el combustible irradiado, es decir, el gastado o usado y en los casos que llegan al límite de su capacidad, "se construyen nuevos almacenes temporales descentralizados".

Sin embargo, el coste de la gestión de los residuos genera enfrentamiento entre empresas nucleares y el Gobierno español. La conocida como ‘tasa Enresa’, una tarifa fija que las centrales nucleares han de pagar para sufragar los servicios de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, una sociedad pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos en España.

Según trasladó el presidente de SNE, el sector plan general de residuos radiactivos comprendía la construcción de un almacén temporal centralizado en Valdecañas, pero por "razones políticas" se decidió cambiarlo por cinco almacenes en cada uno de los emplazamientos. "Esto conllevó a un sobrecoste de 2.200 millones de euros para el sector" y "obviamente, hay que recaudar ese dinero mientras las plantas estén en explotación porque es un coste variado que viene asociado a la producción de cada unidad", apuntó.

En 2019, las empresas titulares firmaron un protocolo por el que pactaron el cese ordenado de las operaciones. Desde entonces, Domingues destacó que se incrementó la tasa Enresa y afirmó que "desde 2012 a 2025 hemos incrementado 20 euros por megavatio hora la carga fiscal que soportan las empresas en España". "No hay ningún otro país en el mundo que tenga tanta presión fiscal sobre la actividad de energía eléctrica de origen nuclear", aseguró.

Casos internacionales

El presidente de la sociedad defendió la línea que han tomado países como Bélgica o Suecia, que anuló la prohibición para construir nuevos reactores nucleares. "Si se quiere se puede revertir la decisión de cerrar todo el parque nuclear en España". "Los siete reactores nucleares que están en funcionamiento son modernos, seguros, fiables y están plenamente preparados para operar mucho más tiempo", añadió.

Según recoge el Periódico, las eléctricas propietarias de las centrales españolas han solicitado una reunión con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para estudiar cambios en el calendario de cierre, comenzando por Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy, accionatarias de la planta situada en el Campo Arañuelo, no adoptarán medidas cruciales para la continuidad hasta que el encuentro con la vicepresidenta se produzca.

Panorámica de las dos unidades de la Central Nuclear de Almaraz. / EL PERIODICO

Por su parte, el presidente de la organización afirma que existe acuerdo entre los propietarios del parque nuclear para prolongar la vida útil de las plantas, empezando por la de Almaraz (primera que cerrará sus operaciones según el calendario establecido).

A finales del mes de octubre, la central nuclear cacereña debe remitir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación de licenciamiento de cese de explotación de ambas unidades que se les exige.

Valor de "50 mil millones de euros"

La construcción de la nueva central, Sizewell C, en Inglaterra de 1.650 megavatios de capacidad está valorada en "unos 44 mil millones de euros", mientras que los siete grupos nucleares que se encuentran en España están valorados en su globalidad en "50 mil millones y por alguna razón, nos empeñamos en tirarlos a la basura", expresó Domingues.

Jornadas en Cáceres

Más de 700 expertos del sector nuclear se darán cita en Cáceres con motivo de la 51 edición Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Del 22 al 26 de septiembre, la ciudad acogerá un programa pensado tanto para los profesionales del ámbito como para toda la ciudadanía con actividades gratuitas para acercar el conocimiento sobre este ámbito.

Por un lado, el programa enfocado al profesional nuclear contará con más de 290 ponencias y se desarrollará en el Palacio de Congresos de miércoles a viernes. Los congresistas tendrán la oportunidad de conocer la ciudad, puesto que la agenda cuenta con visitas al casco histórico y, también, con el programa de acompañantes recorrerán Trujillo, el Museo Helga de Alvear y se celebrará una cena oficial en el Castillo de la Arguijuela.

Por otra parte, las actividades para la ciudadanía tendrán lugar tanto en el espacio UEx unos talleres que tienen como fin llevar la ciencia, tecnología y energía nuclear a los alumnos de 3 y 4 ESO (lunes y martes). Mañana, el Palacio de Congresos acogerá una cita para fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes y especialmente en la mujer. Mientras que por la tarde el complejo San Francisco albergará una charla para personas que acudan a la Universidad de Mayores.

A continuación, en el citado complejo tendrá lugar el Teatro Helena de Troya y finalizará la jornada con 'La ciencia es la caña', una actividad abierta a toda la ciudadanía que se desarrollará en Los siete jardines.

El jueves por la tarde, los universitarios que cursan carreras técnicas están convocados para participar en un curso básico de ciencia y tecnología nuclear con el fin de ampliar conocimientos en esta materia.

Además, habrá una exposición comercial en el Palacio de Congresos donde participan más de 40 empresas del sector como patrocinadoras y expositoras.

Rosalía Tena, presidenta del Comité Organizador de la reunión anual, comentó que la elección de Cáceres no es una casualidad, sino que fue elegida por su patrimonio histórico y cultural, así como por su "compromiso con la ciencia y tecnología".

Por su parte, desde el equipo de gobierno mostraron su respaldo a extender la vida util de la CNAT por “los miles de trabajos que genera y las miles de familias que dependen económicamente de la continuidad”, apuntó Emilio Borrega, concejal de Recursos Humanos y Empresa. Asimismo, el edil recordó que en el pasado mes de abril iluminaron la fachada del ayuntamiento en apoyo a la agrupación que defiende la continuidad de la central de Almaraz, bajo el lema 'Sí a Almaraz, sí al futuro'.

¿Qué es la Sociedad Nuclear Española?

La Sociedad Nuclear Española está constituida desde 1974 como una asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales e instituciones del sector nuclear. Tal y como detalla su presidente, el principal objetivo es promover el conocimiento de la ciencia y tecnología nuclear y la agrupación cuenta en la actualidad con unos 1.400 socios individuales y alrededor de 60 colectivos.

