Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: "Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató"

Jonathan Espinoza llegó a Cáceres hace tres años procedente de Nicaragua en busca de un futuro mejor y con la intención de ayudar económicamente a su familia. Nunca imaginó que el destino le jugaría, la mañana de este domingo, una mala e irreversible pasada. Pero, ¿qué ocurrió exactamente para que, lo que comenzó siendo una noche de fiesta acabara en tragedia?

A Jonathan le volvía loco bailar con sus amigos. Así lo demostraba desde hacía años en sus redes sociales, y en cada discoteca de La Madrila que frecuentaba. En Cáceres vivía con una hermana más pequeña y, siempre que podía, enviaba a dinero a su familia, que reside en Ocotal, al norte del país. El pasado sábado, tras una de sus largas noches de baile acompañado de su grupo de amigos, salió de la Sala Rita, en la plaza de Albatros, cuando ya había amanecido, en torno a las ocho de la mañana.

Conocido como Pirlo

Le conocían como Pirlo, pero su talento no era con el balón, sino bailando todo tipo de ritmos latinos. Cuando todo parecía haber concluido y se marchaba a su domicilio de la zona de Reyes Huertas, se produjo un encontronazo en el estanco 24 horas de la avenida Virgen de Guadalupe entre su grupo y otros chicos de entre 20 y 30 años. La discusión fue escalando. Jonathan no estaba envuelto en la trifulca, pero intentó poner paz, siempre según la versión que su círculo cercano ofrece a este diario. Cuando se acercó, se llevó un golpe brutal que terminó con su vida. Se desconoce aún si lo mató el golpe o la caída al suelo. Los servicios de emergencias lograron mantenerlo con pulso, pero cuando se le trasladó al Hospital Universitario de Cáceres estaba en estado crítico porque sufría muerte cerebral.

¿Motivo?

El motivo de la disputa es una incógnita todavía. Su círculo cercano apunta a que podría estar relacionado con la homofobia, no exactamente contra Pirlo, sino contra alguna de las personas que le acompañaban. Aún así, la investigación sigue abierta y es la Policía Nacional quien determinará la causa.

Huida

La versión en torno a la reconstrucción de los hechos que ofrecen sus allegados sitúa al otro grupo de jóvenes (en estos momento hay cinco detenidos) huyendo del lugar de los hechos tras la reyerta y dejando a Pirlo en el suelo inconsciente. Amigos de Jonathan tomaron vídeos y fotos de los presuntos autores (fuentes policiales indican que procederían de Navalmoral de la Mata) que, posteriormente, facilitaron a los agentes. A pesar de que huyeron del lugar, fueron detenidos a apenas unos metros de distancia, en las inmediaciones de la avenida Ruta de la Plata. Se prevé que, en la tarde de este lunes, pasen a disposición judicial tras tomarles declaración en la Comisaría Provincial de Cáceres.

"Buena persona"

"Una buena persona. Siempre se habla bien de las personas que han fallecido, pero en este caso era la realidad". Así definen a Pirlo algunas de sus amigas y compañeras de baile, con quienes ha compartido miles de historia y que este lunes lo recordaban entre lágrimas y apenadas. "Siempre nos lo encontrábamos bailando y le encantaba sacarnos a bailar", explican. Pirlo vino a Cáceres hace tres años con la misión de ayudar económicamente a su familia. No le importaba trabajar de lo que fuera necesario. Ha sido camarero, ha ayudado en un locutorio y últimamente estaba cuidando a personas mayores.

"Rumbear"

"Él solo quería trabajar y salir a rumbear", señalan sus amigas. "Siempre pensé que nunca hubiera sido capaz de hacer daño a nadie. Y así lo demostró hasta en su muerte, metiéndose a separar en una pelea", indican. Ellas no salieron esa misma noche, pero se les encogió el corazón al ver que, en las noticias del suceso luctuoso, aparecía su nombre. "Hay gente que se emborracha y se pone agresiva. Pero de verdad que no era su caso. Jonathan era cariñoso, siempre le apetecía bailar", explican.

Gastos del funeral

El Ayuntamiento de Cáceres anunció el domingo que sufragaría los gastos del funeral, puesto que su familia era usuaria del Imas (Instituto Municipal de Asuntos Sociales) después de que pidiesen, a través de redes sociales, ayuda económica. También ha ofrecido asesoramiento psicológico a las personas de su entorno y les han mostrado su pesar. Sin embargo, la recaudación sigue en pie para conseguir fondos con los que la madre de Jonathan pueda asistir al sepelio, que aún no tiene fecha. Posteriormente, el cuerpo del joven será incinerado y trasladado a su país de origen.

Donante de órganos

La familia aún no ha podido velar el cuerpo del joven. Primero, se le practicó la autopsia en el Insituto de Medicina Legal para conocer la causa exacta de su muerte. Además, era donante de órganos, por lo que este lunes se los han extraído para tratar de ayudar a otras personas. "Ese gesto es lo que mejor habla de él. Hasta en su último momento se ha dedicado a ayudar", concluyen sus amigas, incapaces de contener el dolor.

