Vox Cáceres denuncia que el PSOE frena el fomento a la natalidad: "Junto al PP, demuestran que son un lastre para el apoyo a la vida"

Eduardo Gutiérrez, el portavoz del Grupo Municipal Vox en la ciudad de Cáceres, denuncia que «el principal partido de la oposición, el PSOE, frena el apoyo que iniciamos al fomento a la natalidad y a las familias de la ciudad». Sostiene que «la intromisión» de los socialistas en la gestión de las ayudas al fomento de la natalidad ha provocado «no solo que 60 solicitudes quedasen desatendidas en su momento, con el consentimiento del PP, sino un retraso inaceptable en la publicación de las bases y en el inicio de la convocatoria de este año, ya casi en el último trimestre de 2025».

"Modificación"

En su opinión, «la modificación en las bases de la convocatoria a las ayudas al fomento de la natalidad exigida por el PSOE en la negociación de los presupuestos del año 2025 ha generado un bloqueo en su tramitación, lo que ha propiciado que las familias que esperan recibir este apoyo para sus hijos no puedan acceder a día de hoy a estas ayudas, lo que supone un perjuicio enorme».

"Inadmisible"

«Ahora que Cáceres y su provincia habían iniciado una senda alcista en los nacimientos es inadmisible que se trunque una medida que, sin duda, apuntalaba ese camino», prosigue. Asimismo, Eduardo Gutiérrez subraya que la actitud «obstruccionista» del GM Socialista «es inaceptable y rechazable, y constituye un claro ejemplo de cómo sus políticas perjudican al bienestar ciudadano».

Exigencias

Por estos motivos, el Grupo Municipal Vox exigue al gobierno que agilice la publicación de las bases, «manteniéndolas como el pasado año, en las que desde el mes de julio se pudieron solicitar», añade Gutiérrez. «La injerencia de los socialistas y el consentimiento del PP demuestra que ambos son un lastre para las políticas en defensa y apoyo a la vida que, desde Vox, hemos impulsado en la ciudad. Ya es hora de que los políticos prioricen el bienestar de las familias y dejen sus intereses partidistas», concluye.

