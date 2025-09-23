De 'Abba' a los pasodobles: la banda provincial toca ante 200 personas en la cárcel de Cáceres

La Banda Sinfónica Provincial de la Diputación de Cáceres ofreció en la jornada de ayer un concierto en el que participaron en torno a 200 personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de Cáceres, una actividad cultural enmarcada en el programa de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

Repertorio variado

El recital ofreció un repertorio variado y emotivo bajo la dirección de Antonio Luis Suárez en el que no faltaron bandas sonoras internacionales reconocidas, música española de diversos estilos y obras sinfónicas clásicas.

Concierto en el Centro Penitenciario de Cáceres. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Compromiso

Con este actividad, apunta Suárez, "la Diputación de Cáceres ejemplifica su compromiso con los valores de la rehabilitación, integración y dignidad humana, llevando cultura y empatía a un espacio donde predominan la rutina y el aislamiento". Señala también que el "el concierto logró emocionar y trascender el entorno penitenciario y supone un hito cultural y social ya que, aunque en otras regiones se habían celebrado conciertos similares, es la primera vez en la provincia de Cáceres que una Banda de Música al completo participa en un evento de estas características. Es un precedente pionero en en el acercamiento de la música a colectivos vulnerables y privados de libertad".

Actividad

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha querido agradecer a Suárez la propuesta "y a los hombres y mujeres que integran la Banda por no dudar en participar en este actividad que lleva la cultura a espacios inusuales y a personas que, muy probablemente no han podido disfrutar anteriormente de un evento de estas características y calidad. Como administraciones públicas, promover estas actividades es parte de nuestra responsabilidad social y una apuesta por la empatía y la convivencia".

Varios bloques

El concierto estuvo dividido en varios bloques. El primero estuvo compuesto por pasodobles, churumbelerías o canciones de Suspiros de España. Les siguieron las melodías más clásicas de los musicales, como Abba. Concluyeron con música española de los años 80 y 90, como Mocedades o Cuéntame. "Fue un auténtico éxito. Tanto funcionarios como educadores estuvieron con nosotros en todo momento. Pero el público de la cárcel es uno de los mejores que hay. Tuvieron un comportamiento excelente", concluyen.

