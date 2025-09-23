Amarga despedida
El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: "Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan"
La capilla ardiente reúne a amigos, familiares y a la madre de Jonathan Espinoza Castellano: "No tenemos fuerzas", aciertan a decir en mitad del dolor, la tristeza y la impotencia
El funeral por el joven de 25 años muerto tras una reyerta en Virgen de Guadalupe se celebrará a las 10.30 de este miércoles
En la sala 1 del tanatorio solo se respira tristeza e impotencia. No queda hueco para el consuelo. Los ramos de flores van llegando, se colocan con cariño sobre el féretro del joven que con solo 25 años perdió la vida el pasado domingo. Su presunto agresor, otro chaval de su edad, está en la cárcel acusado de homicidio. Fue uno de los cinco que participaron en la reyerta en la que Jonathan sufrió una agresión brutal a las puertas del estanco de 24 horas de Virgen de Guadalupe. Nada pudo hacer el servicio médico por devolverle ese brillo de la juventud que tanto le caracterizaba.
Llantos en el silencio
El silencio únicamente se interrumpe con llantos de quienes conocían a Pirlo, como todos lo llamaban cariñosamente, de quienes habían bailado con él, y de quienes, también, lo habían convertido en un cacereño más durante apenas los tres años que llevaba residiendo en Cáceres.
Mensajes de apoyo
Todos ellos buscan hueco para enviar mensajes de apoyo y de recuerdo hacia el amigo, el confidente, el hermano, el hijo... en las pantallas que ha instalado el tanatorio a través de códigos QR. Frases como 'tus amigos no te olvidan', 'por todas las noches que hemos vivido juntos' se leen una tras otra en esa lista de la desolación que solo pueden entender aquellos que han perdido a un ser querido. "No tenemos fuerzas", acierta a decir su familia.
Su madre
La madre del joven, Marisol Castellano, acaba de llegar de Nicaragua. Desconsolada por reencontrarse con el pequeño de sus cuatro hijos, hace parada primero en la casa de Reyes Huertas donde vivía Pirlo y luego acude al tanatorio. El dolor es indescriptible.
Capilla ardiente
En la capilla ardiente se encuentran las dos hermanas del joven, "del héroe", como así lo definen en Ocatal, la ciudad que tuvo que abandonar para encontrar un futuro mejor en España y enviarle religiosamente a su madre, "la mujer de sus ojos", dinero para salir adelante.
Funeral
En el velatorio está todo listo para que a las diez y media de la mañana de este miércoles se oficie el funeral en la capilla de la avenida de la Hispanidad. Luego será incinerado (el ayuntamiento correrá con los gastos al tratarse de una familia vulnerable testada por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales) y posteriormente trasladado a Nicaragua, donde se le dará sepultura y se le rendirá un merecido homenaje.
Donaciones
Marisol ha llegado a Cáceres, en parte, gracias a las donaciones que muchos cacereños han aportado para costear el viaje. Desde las tres de la tarde todos dan el último adiós, en la más estricta intimidad, a Jonathan. La comunidad latina de la ciudad no falta: Ninguno puede creerse lo ocurrido porque nadie puede creerse que una noche de fiesta tenga un final tan demoledor.
