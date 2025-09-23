En el Parlamento Europeo (PE)
El alcalde de Cáceres agita en Bruselas la candidatura de 2031: “Tenemos muchos y muy buenos mimbres para ser Capital Europea de la Cultura"
Mateos apela a la “transcultura” como eje fundamental de Cáceres 2031
El alcalde cacereño y presidente del Consorcio Cáceres 2031, Rafael Mateos, ha presentado este martes en el Parlamento Europeo (PE) las bases del proyecto para aspirar al título de Capital Europea de la Cultura en 2031, donde ha apelado al concepto de “transcultura” como “eje fundamental” de esa propuesta, en referencia a la cultura como “fuerza transformadora de las personas y sus diferentes realidades” y también como “unión de los pueblos y convivencia”.
Pendientes de la criba
Esta presentación se articula como el preludio de la entrega del dossier de la candidatura en diciembre, momento en el que el proyecto ya sí será evaluado por un comité de expertos y se hará la primera criba.
El acto, celebrado bajo el título ‘Cáceres y Europa Herencia compartida y futuro común’ ha contado con la asistencia de numerosos eurodiputados, entre ellos, la popular Elena Nevado (ex alcaldesa cacereña), así como de representantes culturales de diferentes países de Europa, y de extremeños afincados en la capital comunitaria, que han aplaudido la apuesta “para contribuir al desarrollo de los valores europeos”.
Acompañando la intervención del alcalde cacereño se ha proyectado un trabajo audiovisual que sintetiza “cómo Cáceres es símbolo de los valores que emanan de Europa”, y se ha distribuido material promocional de la candidatura, además de servir una degustación de productos extremeños.
'Mimbres'
“Tenemos muchos y muy buenos mimbres para ser Capital Europea de la Cultura en 2031”, ha señalado Mateos. Mateos ha ensalzado el arraigo de festivales de la magnitud del WOMAD y las distintas citas con el blues, el rock, la música irlandesa, la cultura urbana, el patrimonio histórico y el pasado medieval, “que se celebran en la ciudad con respuesta masiva por parte del público”.
Asimismo, ha destacado la “perfecta simbiosis” que se da en Cáceres entre “historia y vanguardia”, apelando a uno de los “más importantes testimonios del origen de nuestra especie” en la Cueva de Maltravieso y a la “fortuna de atesorar la colección privada de arte contemporáneo más importante de Europa”, como la que guarda entre sus paredes el Museo Helga de Alvear y al futuro Museo del Madruelo.
Para concluir, ha agradecido al PE “su generosidad” al facilitar que Cáceres presentara su propuesta en este enclave, al tiempo que ha invitado a los asistentes a comprobar in situ por qué Cáceres “es una firme candidata a conseguir el título de Capital Europea de la Cultura en 2031”.
