Cáceres acoge una semana de actividades que invitan a la reflexión y al compromiso

Coloquio sobre el Lobo en el Ateneo de Cáceres

Este martes a las 19.30 horas en el Ateneo de Cáceres tendrá lugar un coloquio con el doctor Javier Naves Cienfuegos sobre la realidad del lobo en España, su importancia ecológica y los retos de convivencia con las actividades humanas. Es una cita esencial para poder conocer, desde la ciencia y divulgación, las claves del presente y futuro de esta especie imprescindible en el país. La entrada es libre hasta completar el aforo disponible. La asociación de ámbito regional Adenex, ha colaborado junto al Ateneo en esta iniciativa.

Proyección del film 'Odio entre hermanos' en la Filmoteca

El film 'Odio entre hermanos' se proyectará este martes a las 20.30 en la Filmoteca de Extremadura, dentro del ciclo de los clásicos de la Filmoteca. Es un drama de Hollywood que analiza las complejidades de las relaciones familiares, el poder y la tradición. Una historia intensa sobre el odio y la rivalidad entre hermanos. La familia de Gino Monetti, un barbero ambicioso y autoritario, llega a Nueva York procedente de Italia a principios del siglo XX. El hombre llega con su mujer y sus cuatro hijos, todos muy distintos. Con los años, Monetti consigue una gran fortuna, pero los conflictos familiares se multiplican. Al crecer, uno de los hijos quiere vengarse de sus hermanos por haber traicionado a su padre. Sin embargo, descubre que el pasado no es como él recordaba.

Presentación del libro 'Paca Blanco' en la Biblioteca Pública

La autobiografía 'Paca Blanco, la brava', un retrato del mundo colectivo, se presentará en la Biblioteca Pública de la ciudad este miércoles 24 de septiembre a las 18.30 horas. El libro trata sobre un movimiento coral del ecologismo crítico y feminista en España, un testimonio vivo de la fuerza de quienes nunca bajan los brazos. La obra, está editada por 'Libros en Acción' y escrita a dos voces entre la propia Paca Blanco y su amiga Carmen Ibarlucea. Paca nos transporta a la posguerra, los reformatorios franquistas, el Patronato de la Mujer, la maternidad, los conflictos laborales, los derechos reproductivos, el amor a la naturaleza, la fuerza antinuclear, la búsqueda de la dignidad y la lucha por la vivienda. Un relato imprescindible para comprender no solo la vida de una activista, sino también la historia reciente de las luchas sociales del país.