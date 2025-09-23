Cáceres busca explotar el doble filón de las comunidades energéticas: "Bonificaciones en la factura y reinversión de los beneficios"

La ciudad de Cáceres está intentando explotar el doble filón que suponen las comunidades energéticas. Por un lado, con las bonificaciones en la factura de la luz y, por otro, para reinvertir los beneficios.

Reunión

El pasado 18 de septiembre, la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura fue el escenario de la primera reunión regional del 'Proyecto Comunes - Comunidades Energéticas Solidarias para una transición justa, inclusiva y equitativa'. El encuentro reunió a unas 20 personas procedentes de administraciones públicas, comunidades energéticas, sector técnico, academia y sociedad civil.

Datos

Según el Informe de Indicadores 2024 del Observatorio Energía Común, en España ya existen 659 comunidades energéticas (31 en Extremadura), pero su componente social sigue siendo limitado: solo un 33% aborda aspectos como la pobreza energética, la igualdad de género o la inclusión de colectivos vulnerables, entre otros. En Extremadura, el porcentaje baja al 13%.

Avances

Por ello, el proyecto Comunes propone avanzar hacia Comunidades Energéticas Solidarias (CES), que además de producir energía limpia, incorporen la justicia social, la inclusión y la cohesión comunitaria como ejes centrales.

200 familias

Durante la jornada se compartieron experiencias que ya muestran un fuerte componente social en la región. La Comunidad Energética Salto del Calderón de Piornal ha dado acceso a energía solar a más de 200 familias, tienen un fuerte componente de igualdad (las mujeres tienen los puestos de decisión claves en la Junta de gobierno de la CE) y apunta a una reinversión de sus beneficios a fines sociales. La Comunidad Energética de Casar de Cáceres ha introducido una cuota de adhesión simbólica de 10 euros y también aborda la igualdad en su gobernanza. La Comunidad de Montánchez también tiene una vocación social y un fuerte compromiso comunitario, mientras que la Comunidad de Mérida avanza en su consolidación con sensibilidad hacia la dimensión social.

Nueva comunidad

Asimismo, en la ciudad de Cáceres actualmente se está gestando una nueva comunidad energética, la cual se espera que incorpore cuestiones de carácter social en sus iniciativas.

Involucrarse

El debate subrayó la necesidad de involucrar a la administración autonómica, la banca ética, otras comunidades energéticas inspiradoras en la región, cooperativas agrarias y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex). Se coincidió en que las sinergias entre ciudadanía, administraciones, pymes y entidades sociales serán claves para consolidar un modelo de comunidades energéticas con impacto social real. La reunión marcó un primer paso en el recorrido, que continuará con reuniones regionales en Galicia y Cataluña.

