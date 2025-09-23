La cárcel llega a la gran pantalla en Cáceres

Una fotografía de Dustin Hoffman en Papillon (1976, Franklin J. Schaffner) ilustra una portada que bien puede dar idea de lo que se aborda en el interior. Un fotograma de la película en la que interpreta a un interno en una prisión que bien ha retratado la historia del cine. De Doce hombres sin piedad (1957, Sidney Lumet) a Gran libertad (2021, Sebastian Maise) hay más de cincuenta años, pero ambas coinciden en ambientarse en el ambiente judicial y carcelario, cada una con su propio relato. Precisamente, la cárcel es el hilo conductor de un nuevo número de la revista de cine cacereña Versión Original que ha aprovechado la ocasión para reivindicar sobre memoria histórica.

La fundación Rebross, responsable de la edición de la publicación, ha querido sumarse a la propuesta de la asociación Amececa para que la cárcel vieja que se encuentra en Héroes de Baler se convierta en un centro sobre la represión franquista, los derechos humanos y la paz. Así, a través de una reflexión sobre una treintena de títulos con temática carcelaria, Versión Original quiso reivindicar la memoria del cine y la memoria de los represaliados durante el Franquismo en Cáceres. La presentación de este nuevo número tuvo lugar este martes en la sala Pintores 10 y fue presidida por el presidente de la Diputación cacereña, Miguel Ángel Morales. De hecho, la publicación ha sido patrocinada por la institución provincial.

"Hay que aprender de los errores del pasado"

En declaraciones a este diario, el presidente de la diputación destacó el poder de la cultura como herramienta para reclamar que se reparen injusticias y puso de manifiesto el compromiso de la institución con las víctimas de la dictadura. Recientemente, de hecho, ha aprobado la institución una convocatoria de ayudas para proyectos vinculados a la memoria histórica. «Hay que aprender de los errores del pasado para no cometerlos en el futuro», apuntó. En este número especializado, aparte de los colaboradores habituales, firman los artículos profesionales de instituciones penitenciarias o docentes de la universidad.

