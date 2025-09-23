Cazado 'in fraganti' un hombre de 74 años cuando robaba cobre del cableado telefónico en la provincia de Cáceres

La Guardia Civil ha realizado dos nuevas actuaciones en la provincia de Cáceres para combatir la sustracción de cobre. Como resultado, han sido detenidos tres individuos como presuntos autores de delitos contra el patrimonio por el robo del cableado tras llevarse más de 4.200 metros. Uno de ellos fue detenido 'in fraganti' cuando cortaba los cables.

Actuación

La primera de las intervenciones se produjo en la madrugada del pasado 12 de septiembre. Una patrulla del Puesto de Hervás, que recorría la autovía A-66, fue sobrepasada por una furgoneta, la cual, aparentemente y tal y como observaron los agentes, transportaba una carga superior a la permitida para dicho vehículo.

Inestabilidad

Debido al peligro que presentaba por la inestabilidad que provocaría en la furgoneta, la patrulla le dio el alto en un lugar seguro, dentro del término municipal de Villar de Plasencia y fuera de la autovía, donde poder comprobar la carga.

Actitud esquiva

Los dos ocupantes mostraron una actitud esquiva ante los requerimientos de los agentes, hecho que aumentaba sus sospechas acerca del peso y del material transportado. Una vez que corroboraron la identidad de ambos ocupantes, verificaron el interior del vehículo, junto a otras patrullas que acudieron de refuerzo.

Cableado

Al abrir la parte trasera, hallaron una gran cantidad de cableado de cobre, de gran grosor, que presentaba cortes irregulares. Junto al mismo encontraron una escalera, cizallas y alicates de corte, siendo herramientas comúnmente utilizadas en la sustracción del metal, del cual, además, no podían acreditar su lícita procedencia.

Dos detenidos

Por este motivo, los agentes aprendieron el cableado y lo trasladaron a dependencias oficiales para posteriormente efectuar un pesaje oficial. La actuación se saldó con la detención de dos hombres, de 24 y 37 años, residentes ambos en la localidad de Córdoba, por la supuesta comisión de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico al sustraer 2.000 kilogramos de cableado cobre.

Imagen de un Guardia Civil junto a un coche oficial. / Guardia Civil

Segunda actuación

La segunda actuación es el fruto de una investigación desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Plasencia ante el robo de cableado telefónico en el término municipal de Tornavacas. En este caso, los agentes tuvieron conocimiento de los hechos y practicaron diversas gestiones tendentes a su esclarecimiento, obteniendo su efecto el pasado día 14 en un dispositivo nocturno llevado a cabo en la localidad afectada.

Sorprendido

En él, sorprendieron a un individuo en el interior de una finca mientras cortaba cableado del tendido telefónico, quien, al ser requerido por los agentes, emprendió su huida entre la arboleda, pero fue interceptado. Al regresar con él al lugar de los hechos, vieron útiles empleados para cometer el delito abandonados junto metal ya cortado y amontonado, procediendo a su intervención.

74 años

Además, en la inspección ocular, los investigadores comprobaron que faltaba más cableado del tendido que atraviesa esa misma finca, tratándose de un total de 3.200 metros de cobre cortado. Con las pruebas recabadas, el varón de 74 años, residente en Barcelona, fue detenido como presunto autor del delito.